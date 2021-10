Brand verwoest loods bij kassencomplex Sint-Annaland, mogelijk nog rookoverlast bij nablussen

Zeker één loods is door de brand verwoest (foto: HV Zeeland)

De brand in de loods is rond 15.30 uur ontstaan. Ook een tweede loods vatte vlam. De brandweer probeerde het tweede pand voor een deel te redden. Het is nog onduidelijk of dat gelukt is.

Omdat er veel rook vrij kwam, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Dat advies heeft de VRZ rond 16.00 uur ook door middel van een NL-Alert verzonden. Tegen 17.00 uur werd die oproep herhaald, omdat de overlast aanhield. Een uur later werd er een afsluitend bericht gestuurd, omdat het gevaar was geweken.

Veel brandweereenheden rukten uit om de brand te bestrijden. De kassen op het bedrijventerrein hebben geen vlam gevat, zei Remco Durink, woordvoerder van de veiligheidsregio. Om 19.30 uur gaf de brandweer aan dat het vuur onder controle was en werd het sein brand meester gegeven.

Een meetploeg van de brandweer heeft in Sint-Annaland onderzocht hoe schadelijk de rook is die over het dorp trekt. Daarbij zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten. Ondanks dat is het volgens Durink nooit verstandig de rook op te zoeken. "Rook is altijd ongezond, daarom het dringende advies de oproep op te volgen."

Verschillende personen die in het pand waren, hebben rook ingeademd. Zij worden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Volgens de VRZ hebben zij lichte klachten.

Verschillende mensen hebben rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel onderzocht (foto: Johan Zwagemaker)

De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen van de brand. Dat betekent volgens Durink ook dat omwonenden nog lange tijd last kunnen hebben van de rook.