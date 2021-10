Eerste dag rechtszaak Hrieps: verdachten overval waren van plan nóg eens toe te slaan

De vier verdachten die vandaag aanwezig waren in de rechtszaal waren niet spraakzaam. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht", was een veelgehoorde zin. Alleen een 26-jarige man uit Middelburg beantwoordde een aantal vragen. Hij zei niets met de overval op 11 mei 2019 te maken te hebben. "Ik was thuis, want het was Moederdag."

Wie zijn de verdachten? In totaal stonden zes van de acht verdachten vandaag terecht. Vier daarvan waren aanwezig in de rechtszaal: een 34-jarige man uit Goes, een 26-jarige man uit Middelburg, een 24-jarige man uit Vlissingen en een 24-jarige man uit Bergen op Zoom. De mannen hebben stuk voor stuk al een strafblad. Een 35-jarige man uit Kapelle en een 50-jarige man uit 's-Heer Arendskerke waren niet aanwezig in de rechtszaal. Ook zij hebben beide een strafblad, alhoewel die van de 50-jarige volgens de rechtbank niet meer relevant is, de vergrijpen zijn al van lang geleden. De 50-jarige man wordt overigens alleen vervolgd voor het helpen van de overvallers, niet voor de overval zelf. Rechtszaak laatste twee verdachten volgt nog Verdachte nummer zeven en acht zijn twee mannen van 34 jaar uit Goes en Vlissingen. Hun zaken komen later aan bod. Bij de een moeten nog zeven getuigen gehoord worden, bij de ander is de advocaat langdurig ziek en kon er geen vervanger gevonden geworden.

Bij de overval, nu bijna tweeënhalf jaar geleden, werd ruim 400.000 euro buitgemaakt. Dat dat geld - de dagopbrengst van festival Hrieps in Grijpskerke - 's avonds bij de moeder van de organisator van Hrieps zou liggen, was mogelijk bij de verdachten terecht gekomen door mensen die eerder de dagopbrengst van het festival hebben geteld. Dat was geen bewuste tip. "Meer roddelen", verklaarden oud-tellers. Zo'n vijftig mensen waren er van op de hoogte waar het geld werd geteld en bewaard.

De stichting Hrieps vraagt 386.000 euro terug. Dat geld is verdiend met de verkoop van munten en kleding op het festivalterrein. De moeder van organisator Hugo Kramer, die thuis werd overvallen, vraagt een schadevergoeding van 2.000 euro. Zij kwam oog in oog te staan met de overvallers en sloot zich op in de slaapkamer met haar kleinkind. Ze heeft er nog steeds stress en slapeloosheid van.

"Het zou niet eerlijk zijn als de daders snel weer rondlopen, terwijl wij hier nog jaren mee moeten leven", zei Hugo Kramer namens zijn moeder. Kramer legde vanmiddag een slachtofferverklaring af. "We zijn volledig geruïneerd door de gewelddadige roversbende", zei hij geëmotioneerd.

Duur horloge, hotelbezoekjes en een Mercedes cadeau

Het is nog maar de vraag of Hrieps ooit iets van het geld terugziet. Volgens het Openbaar Ministerie gaven de verdachten na de overval meer uit dan normaal. Zo betaalde de 26-jarige man uit Middelburg een schuld af bij CZ, kocht de verdachte uit Goes (34) een duur Breitling-horloge, bezocht de 24-jarige man uit Vlissingen meerdere keren het Hilton Hotel in Amsterdam à 2.100 euro en kocht de 24-jarige man uit Bergen op Zoom een Mercedes van 15.000 euro voor z'n vriendin, die hij deels contant afrekende.

Morgen gaat de rechtszaak verder. Dan zal de officier van justitie zeggen wat zij van de zaak vindt er volgt er een strafeis. Ook donderdag is nog uitgetrokken voor de zaak.

Lees ook: