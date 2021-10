Goes krijgt een nieuwe 'Blaauwe Steen' speciaal voor ruziënde zzp'ers

Het informatiebord voor bezoekers van Goes bij de Blaauwe Steen (foto: Jaap Paauwe)

Paauwe leidt dagelijks bezoekers rond in 'zijn stad', ook door de straat De Blaauwe Steen. "Dan vertelde ik het verhaal erbij en waarom die straat zo heet, maar kon ik helemaal geen steen laten zien. Samen met de gemeente Goes ben ik daarom naar een oplossing gaan zoeken en hebben we een nieuwe steen gevonden."

De Blaauwe Steen in Goes werd volgens de archieven van ongeveer 1650 tot 1830 gebruikt. "Maar onze steen is ergens verloren gegaan. We denken dat 'ie ergens in een fundering terecht is gekomen. Maar nu hebben we een nieuwe."

De nieuwe Blaauwe Steen in Goes (foto: Jaap Paauwe)

"Goes was door de haven verbonden met voormalige zeearm de Schenge, dus er kwamen regelmatig vrachtschepen in Goes aan", vertelt Paauwe. "Die schepen moesten in die tijd nog gelost worden met de hand. In Goes waren heel veel losse werknemers zonder vast contract die verenigd waren in het gilde van de zakkendragers en het gilde van de bierdragers. Zij moesten de schepen lossen."

'Er ontstonden enorm veel ruzies'

Zodra er een schip aankwam dat gelost moest worden, renden de 'zzp'ers' naar het schip toe om als eerste te kunnen helpen lossen en zo dus hun brood te verdienen. "Maar daardoor ontstonden er enorm veel ruzies", vertelt Paauwe. "De gemeente Goes was het zo beu, dat er een manier bedacht werd om de werkzoekenden om de beurt te laten lossen. Toen werd de Blaauwe Steen ingezet."

'Zo eerlijk mogelijk'

De werkzoekenden dobbelden voor werk. "Wie het hoogst gooide, was als eerste aan de beurt om te helpen bij het lossen van het schip. De score werd bijgehouden op de Blaauwe Steen. Ook werd er bijgehouden wie er nog niet was geweest, die kreeg dan een beurt en zo verliep het zo eerlijk mogelijk."

Zeeuwse Kamer over Blaauwe Steen