Zeeuwse Adrienne zoekt haar koeien bij elkaar

Verburg heeft op haar stuk land, dat ruim 2.000 vierkante kilometer groot is, zo'n 250 koeien grazen. Nu de meeste dieren weer bij elkaar zijn, krijgen jonge kalveren een oormerk en worden gevaccineerd tegen botulisme. Daarnaast worden de scherpe stukjes van sommige hoorns gehaald. "En we kijken wat we willen houden en wat de markt op gaat."

Misschien zie je nu al cowboys op paarden voor je die de koeien bij elkaar proberen te drijven. Dat gebeurt niet bij Adrienne. "Het gebied is hier niet geschikt voor paarden. Het werd vroeger welk gedaan, maar voor ons is het makkelijker om dat met quads en auto's te doen."

Tot haar verrassing kwam Adrienne ook Sid tegen, de stier die ze zes jaar geleden nog met een fles heeft grootgebracht. "Die heb ik twee jaar niet gezien. Van de week stond er opeens een grote stier in m'n nek, hij kwam even knuffelen."

Luister hier het hele gesprek terug met Adrienne die in Australië ook nog eens met slecht weer te maken heeft.

Adrienne vertelt over koetjes en kalfjes

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.