Mariska had een boek nodig om haar verlies in woorden uit te drukken

"Dit boek is er gekomen omdat ik graag meer aandacht wil voor hersentumoren, maar ook omdat het proces loodzwaar is. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naaste. Dit boek is geschreven voor iedereen en geeft inzichten in hoe ik het afgelopen jaar heb beleefd, wat mij op de been heeft gehouden, en hoe we hier samen zijn doorgekomen."

In vijf maanden verlies van vier dierbaren

Mariska Kesteloo is geboren en getogen in Koudekerke. Ze heeft de hele wereld rondgereisd en het afgelopen jaar een bijzondere heftige tijd achter de rug. In vijf maanden verloor ze vier dierbaren, onder wie haar man.

"De reden dat ik ging schrijven is, omdat ik de missie van mijn man graag voort wilt zetten na zijn overlijden. Ik wil mensen die in een vergelijkbaar proces zitten of meemaken van dichtbij, ondersteunen, inspireren en informeren. In mijn boek staat hoe ik, als naaste in dit proces, mij staande heb gehouden, terwijl alle zekerheden wegvielen."

Gezien vanuit de naaste

Het is boek is geschreven vanuit het perspectief van de naaste. Voor iedereen die mantelzorger is, of te maken krijgt met kanker in zijn of haar omgeving. Kesteloo: "En dat is in Nederland één op drie mensen." Via het boek geeft ze praktische tips en suggesties om op de been te blijven in moeilijke tijden.

Met haar boek 'Mijn man heeft een hersentumor en ik sta ernaast' vraagt Mariska Kesteloo aandacht voor de naasten (foto: Omroep Zeeland)

Het schrijven is voor haar onderdeel van de verwerking. "Het was en is nog altijd een uitlaatklep om te schrijven en heeft mij zeker geholpen om mijn gevoelens en ervaringen van mij af te schrijven. Ik hoop van harte dat ik anderen met het delen van mijn persoonlijke verhaal kan helpen, inspireren, motiveren en enthousiasmeren."

Goed doel

Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar de stichting ZindividU. Deze stichting ondersteunt mensen met een hersentumor en hun naasten. Jaarlijks krijgen ongeveer 1.450 mensen een hersentumor. Deze vorm van kanker is hardnekkig en vaak lastig te behandelen.

Kesteloo is nog niet uitgeschreven. Zij is bezig met een tweede boek. Over het proces dat volgde na het overlijden van haar man.