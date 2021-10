Petra van Wingerden benoemd als waarnemend burgemeester van Reimerswaal

Petra van Wingerden - Boers (foto: ANP)

Vanavond heeft Van Wingerden gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en wethouders van Reimerswaal en werd het benoemingsbesluit ondertekend. Eerder sprak Polman al met burgemeester, wethouders en fractievoorzitters van de gemeente. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat het wenselijk was een waarnemer aan te stellen, vanwege de langdurige afwezigheid van Van Egmond.

Eerder wethouder in Borsele

Van Wingerden was van 1998 tot 2004 burgemeester in Groenlo en van 2004 tot eind 2017 burgemeester in Rheden. In 2019 was ze waarnemend burgemeester in Apeldoorn. Voordat ze burgemeester in Groenlo werd, was Van Wingerden onder meer wethouder en raadslid in de gemeente Borsele.

De benoeming van de waarnemend burgemeester gaat in op 25 oktober en duurt totdat Van Egmond hersteld is en haar taken als burgemeester weer kan oppakken. Van Wingerden moet worden beëdigd, daar moet nog een datum voor worden bepaald.