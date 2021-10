Provincie houdt boetes van 175.000 euro achter de hand als Ovet niet op tijd grond afvoert

De Tgg bij Ovet eerder dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

Bij een inventarisatie eerder dit jaar kwam naar boven dat Ovet nog 530.000 ton, oftewel 530 kiloton, thermisch gereinigde grond in opslag heeft voor het afvalverwerkingsbedrijf ATM uit Moerdijk. De vergunning voor die opslag was drie jaar geldig en liep in juli dit jaar af. Omdat de grond over langere periode was aangevoerd, kreeg Ovet in eerste instantie tot 1 maart volgend jaar de tijd om alles af te voeren.

Thermisch gereinigde grond is verontreinigde grond die onder hoge temperatuur is schoongemaakt. De grond mag dan bij bepaalde projecten onder voorwaarden als grond gebruikt worden. Maar sinds in dijken bij Bunschoten en Perkpolder alsnog verontreiniging in de TGG is aangetroffen, wil vrijwel niemand meer met de grond werken. Daardoor stapelen grote voorraden zich op.

Nu is bepaald dat de laatste kilo TGG uiterlijk op 1 juli 2024 weg moet zijn. Maar tussendoor moeten wel stappen genomen worden, anders moet Ovet boetes betalen. 1 juli 2022 moet er 180 kiloton afgevoerd zijn, en een jaar later nog eens 180 kiloton, zodat het jaar daarop alles weg is. Mocht Ovet niet slagen deze cijfers te halen, dan kan er per jaar 175.000 euro aan boetes worden uitgeschreven.

Naast dat Ovet de 360 kiloton 'gewone' TGG al moeilijk kwijt kan raken, ligt er ook nog 180 kiloton aan TGG waar PFAS inzit. Voor die grond lijkt Ovet helemaal geen bestemming te kunnen vinden. Dat er nog uitstel wordt gegeven heeft te maken met het feit dat de TGG op een waterkerende vloer ligt, waardoor eventueel vervuild regenwater wordt afgevangen en gereinigd.

Illegaal opgeslagen

Ook bij Bulk Terminal Zeeland ligt 55 kiloton TGG van ATM. Dat ligt echter volgens de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland niet volgens de voorwaarden voor de vergunning opgeslagen, en moet daar weg. De boetes die daar kunnen worden opgelegd zijn 50.000 euro per geconstateerde overtreding.

