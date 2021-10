Schouwse skaters willen beton onder hun plank

Een visualisatie van het skatepark dat de jongeren hebben bedacht (foto: Omroep Zeeland)

"Voor een betonnen skatebaan moet je van hieruit een uur reizen naar Sint Laurens", vertelt de ontwerper van het Schouwse park, Teneré Middelhoek uit Serooskerke. En dat is wel een eind, ook voor de echte liefhebber van de grind, de kickflip of de 180.

Een betonnen park biedt de skaters extra uitdagingen. Ze kunnen er meer tricks doen dan op een reguliere skatebaan, zoals die bij de parkeerplaats aan de Scheldestraat in Zierikzee. Die baan is bovendien gemaakt van hout en composietplaat, wat kan leiden tot valpartijen. "Als het nat is wordt die skatebaan glad", zegt de 25-jarige Middelhoek.

Olympische sport

Hij noemt Burgh-Haamstede of Renesse als de meest geschikte locatie voor het betonnen skatepark. "Voor de jongeren daar is weinig te doen, plus het is beter voor de spreiding." Middelhoek realiseert zich dat hij financieel nogal wat vraagt van de gemeente. Aan de andere kant, beton is hufterproof en gaat jaren mee. Daarnaast zit skateboarden in de lift. "Het is een olympische sport en je hebt hier op het eiland verschillende skategroepen."

Een echte liefhebber gaat voor beton. (foto: Omroep Zeeland)

Middelhoek en zijn collega-skateboarders weten zich inmiddels gesteund door Leefbaar Schouwen-Duiveland. "Ze hebben tekeningen gemaakt, de kosten berekend, een stichting opgericht. Ik ben echt onder de indruk van die jongens", zegt fractievoorzitter Robbert Lievense.

Amendement

Zijn partij dient tijdens de behandeling van de begroting volgende maand een amendement in om geld vrij te maken voor het skatepark. Het bedrag dat in de begrotingswijziging komt te staan is afhankelijk van het huiswerk dat de jongeren bij Lievense moeten inleveren. "Ik heb gevraagd om een extra onderbouwing van het gebruikerspotentieel. Hoeveel skaters gaan er straks gebruik van maken? Aan de hand daarvan gaan we de discussie aan in de raad."