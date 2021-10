Deelnemers alternatieve Ride halen 130.000 euro op voor kankeronderzoek

DELTA Ride for the Roses brengt 130.000 euro op (foto: DELTA Ride for the Roses)

Aan de Individual Ride deden bijna 1.100 mensen mee. Volgens de organisatie kozen veel deelnemers ervoor het inschrijfgeld dat zij eerder al hadden betaald, rechtstreeks te laten doneren aan KWF Kankerbestrijding.

Steun in de rug

De organisatie noemt het bedrag dat dit jaar is binnengehaald een steun in de rug om volgend jaar weer een evenement te organiseren. "Dit is voor ons een geweldige stimulans om in 2022 van de DELTA Ride for the Roses een nog mooier evenement te maken", aldus Henk Remijnsen, voorzitter van de organisatie.

Het eindbedrag is mede tot stand gekomen door acties die deelnemers hebben georganiseerd. Zo bracht de Terneuzense familie Pieters zo'n 23.000 euro in het laatje met de collecte die zij dit jaar hebben gehouden. Op de afsluitende avond ontvingen zij een oorkonde van de organisatie voor het vele werk dat zij hebben verricht.

Senne fietst voor zieke moeder

Een ander voorbeeld is de actie van de 12-jarige Senne Jonkman. Zij fietste voor haar zieke moeder de 25 kilometerrit en wist sponsors voor haar rit te vinden die in totaal 1.525 euro doneerden.

De organisatie hoopt dat er volgend jaar weer een gewone Ride kan plaatsvinden. Die staat gepland op 10, 11 en 12 juni.