Betaald parkeren Veere: 'Een spaghetti aan regelgeving'

Dinsdagavond werd het parkeerbeleid, dat vorig jaar na veel discussie werd ingevoerd, geëvalueerd tijdens een commissievergadering. Het zijn vooral de hoge parkeertarieven, niet alleen voor de dagtoeristen maar ook voor de eigen inwoners en ondernemers, die met name de oppositiepartijen flink dwars zitten.

'Toeristen blijven weg'

Volgens de oppositiepartijen regende het klachten afgelopen jaar over de invoering van het betaald parkeren. Oppositiepartij Hart voor Veere is ervan overtuigd dat hierdoor zelfs dagtoeristen wegbleven uit Veere. En het nieuwe parkeerbeleid is bovendien veel te complex, aldus velen.

Stijn van Kervinck, fractievoorzitter van Hart voor Veere, spreekt van 'een spaghetti aan regelgeving'. Vooral de uitzonderingspositie voor Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder kan in zijn ogen geen genade vinden. De gemeente wil betaald parkeren hier nog een jaar uitstellen. Van Kervinck pleit nadrukkelijk voor een uniform parkeerbeleid langs de kust.

Tarieven aanpassen

De gemeente heeft nu een voorstel op tafel gelegd om het gewraakte nieuwe parkeerbeleid in 2022 aan te passen. Het parkeren voor inwoners en ondernemers moet dan goedkoper worden. Het is de bedoeling om een aantal tarieven te verlagen. Zo zou de tweede bewonersvergunning gratis worden. Dit jaar is alleen de eerste vergunning gratis. Voor de tweede, derde en vierde moet respectievelijk 40, 80 en 120 euro betaald worden.

Eerst in de sloot springen en daarna voelen of het water nat is" Marco Wisse, SGP/ChristenUnie

Marin van den Berge, fractievoorzitter van de VVD, is blij dat college heeft geluisterd naar signalen uit de samenleving. Ook zij stelt dat veel inwoners veel overlast ervaren van het nieuwe parkeerbeleid. Niet alleen de vele geparkeerde auto's in de straten, maar ook het moeten betalen voor parkeren in eigen gemeente leidt tot grote ergernissen, zegt zij.

Moed voor nodig

Marco Wisse van SGP/ChristenUnie vraagt zich af waar de gemeente mee bezig is. "Eerst in de sloot springen en daarna voelen of het water nat is. Hoeveel boze reacties heb je nodig om als college je beleid aan te passen en op je schreden terug te keren? Overigens heb je daar wel moed voor nodig."

De definitieve evaluatie van het parkeerbeleid wordt behandeld in de volgende raadsvergadering.

Op 1 april dit jaar ging het nieuwe parkeerbeleid in. Door op meer plekken betaald parkeren in te stellen wil de gemeente dagtoeristen laten meebetalen aan de toeristische voorzieningen in de gemeente. Een toerist betaalt sindsdien op sommige parkeerplaatsen in de gemeente Veere 5,20 euro per uur.

Prijzen verlaagd

Kortgeleden maakt de gemeente Veere nog bekend dat per 1 januari 2022 de parkeervergunningen voor inwoners en ondernemers goedkoper worden. Het afgelopen jaar is parkeren in de gemeente Veere voor toeristen, ondernemers en inwoners duurder geworden, maar voor inwoners en ondernemers gaan de prijzen na een evaluatie nu omlaag.

