Goedemorgen! Tweede dag Hrieps-proces, (kinder)burgemeester en opbrengst Ride

Tenten op het terrein van Hrieps in 2018 (foto: Rianne Lous)

Vandaag start de tweede dag van het Hrieps-proces. Gisteren werd door de rechtbank het dossier bekeken, vandaag horen we welke strafeis de verdachten krijgen. Onze verslaggever doet live verslag op Twitter, dat is te volgen op onze website.

Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Noord-Beveland? Dat horen we vanmiddag! Burgemeester Loes Meeuwisse ontvangt zes kandidaten in de raadzaal van het gemeentehuis. Zij presenteren de opdrachten die ze vooraf aan deze middag hebben gekregen. Aan de hand van een jurybeoordeling en een stemming wordt de opvolger van Mares de Regt gekozen.

Petra van Wingerden - Boers (foto: ANP)

We blijven even bij nieuws over burgemeesters. Want woon je in Reimerswaal? Dan heb je vanaf volgende week een nieuwe burgemeester. Dat is wel voor even. Petra van Wingerden vervangt komende maanden José van Egmond die op vakantie werd getroffen door een longembolie.

Ride brengt 130.000 op

De deelnemers aan de DELTA Ride for the Roses hebben dit jaar 130.000 euro opgehaald voor onderzoek naar longkanker. Vanwege corona was er dit jaar een alternatieve versie van het evenement: deelnemers reden de tocht individueel.

Pompoenen te koop in Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Weer

Opnieuw een zachte dag, maar met bewolking en later vandaag een grotere kans op regen, met mogelijk ook onweer. Daarnaast staat er een krachtige tot harde zuidwestenwind. De maximumtemperatuur komt rond de 18 graden uit.