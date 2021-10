Sjaak Quaak na ruim 26 jaar niet meer op lijst CDA Sluis: 'Ik ben geen jaknikker'

Raadslid Sjaak Quaak voelt zich niet meer thuis bij het CDA. (foto: Omroep Zeeland)

De CDA-leden in Sluis stelden afgelopen week de nieuwe kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vast. Quaak - sinds 1995 onafgebroken in de raad van Sluis - staat hier niet meer op. En dat is 'niet fijn', erkent hij. Hoewel hij begrijpt dat hij na ruim zes raadsperiodes plaats moet maken voor nieuwe, jongere mensen, draait het volgens hem om iets anders.

Volgens het bestuur is in overleg met Quaak en de vertrouwenscommissie, en unaniem, het besluit genomen om nu de jongeren een kans te geven. Landelijk is binnen het CDA afgesproken dat een raadslid na maximaal drie periodes aftreedt. Die termijn is na 6,5 periodes 'met dispensatiemogelijkheid' voor Quaak al ruim verstreken. "Dit is best een moeilijke beslissing geweest voor iemand met zo'n lange staat van dienst voor het CDA", zegt voorzitter Walter Paridaen.

Opluchting en teleurstelling

Quaak voelt opluchting dat hij niet meer op de lijst staat en zegt niet teleurgesteld te zijn. "Ik voel me als een vis in het water. Er is een geweldige last van me afgevallen. Ik heb het natuurlijk wel voelen aankomen, al enkele maanden, pak 'n jaar. Ik vroeg me ook af: voel ik me nog wel thuis bij het CDA? Ze komen niet meer zo op voor de landbouw, hebben enkele Kamerleden niet netjes behandeld."

Teleurgesteld is hij wel omdat de werkelijke reden dat de CDA-leden hem niet meer willen, volgens hem een andere is dan het bestuur meldt. Het eigenzinnige raadslid kwam de afgelopen tijd regelmatig in botsing met zijn collega's, omdat hij anders stemde dan de fractie. "Dat is een zwaar punt geweest."

'Niet in dank afgenomen'

Vooral in de discussie over de verhuur van woningen in kleine kernen aan toeristen bleek dat. Het raadslid stemde voor een amendement van de VVD, Nieuw Gemeentebelang en Onafhankelijk West. Dankzij de extra stem van Quaak werd het amendement in juni nipt aangenomen. Het raadsbesluit betekent dat de recreatieve verhuur van woningen mogelijk naar maximaal 120 dagen per jaar gaat, in plaats van de door het college - inclusief CDA-wethouder Peter Ploegaert - voorgestelde zestig dagen.

Deze actie is hem niet in dank afgenomen, weet hij. "Ik denk dat dat mijn kop heeft gekost."

Misschien gaan ze me niet meer pikken" Sjaak Quaak, CDA-raadslid in Sluis

Eerder liet hij al een tegenstem horen tegen de komst van een vierde supermarkt in de kern Oostburg en een bedrijf in Retranchement en bij de vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid. "Ik ben nu eenmaal geen jaknikker. Dan moet je naar Drenthe gaan, daar staan een heleboel jaknikkers. Een raadslid moet zonder last of ruggenspraak kunnen stemmen, maar in de praktijk word je er wel op aangekeken als je anders stemt", constateert hij.

'We hoeven het niet altijd eens te zijn'

Voorzitter Walter Paridaen zegt dat het wispelturig stemgedrag van Quaak 'zeker niet de hoofdreden' is voor een kandidatenlijst zónder zijn naam. "We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Daar is een raadslid vrij in. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange werk. Belangrijkste reden is dat de statuten voorschrijven dat iemand na drie periodes moet aftreden. We hebben hem in 2018 opnieuw dispensatie verleend. Toen hebben we wel afgesproken dat hij niet zou terugkeren op de nieuwe lijst."

Of Quaak tot 16 maart voor het CDA in de raad blijft zitten, weet hij nog niet zeker. "Misschien gaan ze me niet meer pikken." Hij zegt al door verschillende partijen te zijn benaderd om hun geledingen te komen versterken. Paridaen hoopt hem binnenboord te houden. "Dan kunnen we op een nette manier afscheid van hem nemen."

Kandidatenlijst

Patricia van de Vijver-van Deursen uit Sluis werd tijdens de ledenvergadering tot lijsttrekker van het CDA gekozen. Op nummer twee staat nieuwkomer Michel Verkouter uit Oostburg, daarna volgen Angela Boeije uit Breskens, Leo Dekker uit Zuidzande en oudgediende Ronald de Croock uit Eede. Huidig wethouder Peter Ploegaert en raadslid Leen Kamphuis zijn lijstduwers op plekken 18 en 17.