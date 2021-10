Live: 'Alle Hrieps-verdachten hebben aan de overval verdiend'

Verslaggever Niels Schuurbiers twittert vanuit de rechtbank:

In deze zaak zijn er acht verdachten, zes van hen staan deze week voor de rechtbank voor betrokkenheid bij de Hrieps-overval op 12 mei 2019. Toen werd ruim 400.000 euro gestolen uit het ouderlijk huis van Hrieps-organisator Hugo Kramer. Dat was de volledige contante dagopbrengst. Vijf van de zes verdachten van deze week staan terecht voor het plegen van de overval of het medeplegen daarvan. De zesde wordt verdacht van het helpen na de overval door bijvoorbeeld bewijs te vernietigen.

Planning zittingsdagen De rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak. Vandaag is het Openbaar Ministerie aan de beurt en komt er een strafeis. Daarna is het woord aan de advocaten van de verdachten. Die komen waarschijnlijk niet allemaal aan bod, dus zal een deel van hen donderdag pas aan de beurt komen. Dan volgt tot slot ook nog het laatste woord van de verdachten. Gisteren is er naar het dossier gekeken en kon de rechtbank vragen stellen aan de verdachten. Ook kwamen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten toen aan bod.

De zaak tegen de laatste twee verdachten wordt later behandeld. Bij een van de twee moesten er nog getuigen worden gehoord. Bij de ander is de advocaat ziek en kon er geen vervanging worden gevonden.

"Ik beroep me op mijn zwijgrecht", is waarschijnlijk de meest gehoorde zin in de rechtbank gisteren. Drie van de vier aanwezige verdachten hadden weinig tot niets te zeggen op vragen van de rechtbank. De vierde verdachte zegt niets met de overval te maken te hebben. Het was 12 mei 2019 Moederdag en hij was naar eigen zeggen bij zijn moeder.

