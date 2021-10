Is walrus Freya binnenkort hier te zien?

Walrus Freya tijdens haar stop in de haven van Terschelling (foto: ANP Foto)

De aanleiding voor de voorspelling van de zuidelijke koers van Freya, is het gedrag van de walrus. "Als je haar patroon bekijkt dan zie je dat ze in Denemarken voor het eerst is gezien, daarna een aantal keer in Duitsland en vervolgens is ze Nederland binnengekomen. En zo zie je echt dat ze heel mooi van oost naar west en steeds iets zuidelijker trekt", legt Sander van Dijk van zeehondencentrum Pieterburen uit.

Gisteren werd Freya nog gesignaleerd bij Den Helder. Rond de marinestad is Freya de afgelopen dagen vaker gezien. De verwachting is dat ze nu weer een paar dagen van de radar zal verdwijnen. "Als ze blijft doen, wat we haar zien doen, dan zal ze nu een paar dagen verdwijnen om te foerageren. Daarna is het spannend waar ze weer opduikt", legt Van Dijk uit. "Ze komt nu voor het eerst op het punt dat ze de Waddenzee echt kan verlaten en wie weet, komt ze steeds verder naar het zuiden."

Poot aan land

Vandaar dat de zeenhondencentra nu gemeentes langs de Nederlandse kust oproepen zich te melden zodra Freya poot aan land zet in hun gemeente. "Wij kunnen ze dan met raad en daad bijstaan, zoals we dat eerder ook al in Harlingen en Terschelling hebben gedaan." Die gemeentes heeft Pieterburen geholpen met adviezen en het in goede banen leiden van de bezoekersstroom van nieuwsgierige mensen.

"Daarnaast kunnen we mensen ter plaatse sturen die kunnen kijken of het nog steeds relatief goed met haar gaat." Doordat steeds dezelfde mensen naar Freya kijken, is beter te beoordelen hoe het met de verwondingen is gesteld. Freya heeft namelijk verwondingen aan haar voorpoten opgelopen.

Mocht je zelf Freya ineens spotten dan roept Sander van Dijk op om 114 te bellen. Zij zetten de melding dan door. Of Freya binnenkort in Zeeuwse wateren kan worden gespot, is afwachten. "Maar uiteindelijk is het het beste dat ze veel noordelijker gaat zwemmen, waar ze ook vandaan komt", besluit Van Dijk.