Bouzambou en Ben Sellam weten hun tegenstanders op het EK Futsal

Said Bouzambou in actie in één van de laatste oefeninterlands (foto: Orange Pictures)

Portugal is de sterkste tegenstander uit de poule, want zij zijn de huidig Europees -en wereldkampioen zaalvoetbal. Oekraïne geldt ook als een sterke tegenstander, zij staan op de twaalfde plek van de wereldranglijst. Nederland is terug te vinden op plek 34.

In november strijden Wit-Rusland en Servië om een plekje op het EK. Nederland is als gastland automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. Het kampioenschap vindt plaats van 19 januari tot en met 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen. Bouzambou en Ben Sellam maken kans om in de definitieve selectie te zitten van bondscoach Max Tjaden.