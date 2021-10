Omruilen oude t-tags stopgezet 'niet rendabel meer'

De nieuwe t-tag en de oude t-tag naast elkaar. (foto: Omroep Zeeland)

Twee jaar geleden sprak Movenience de verwachting uit dat het tot 2024 nodig had om alle oude t-tags te vervangen voor een nieuwe. Maar de plannen om de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij te maken, gooien roet in het eten. "Het heeft geen zin om geld te stoppen in iets wat binnenkort mogelijk ophoudt", legt Martin Martens, directeur van Movenience uit.

In totaal zijn er zo'n 97.000 t-tags in omloop. Sinds de introductie van de nieuwe versie in 2018, zijn er een kleine 48.000 omgeruild. Veel meer dan dit zullen het er niet worden. Alleen gebruikers met een kapotte t-tag krijgen nog een nieuwe.

Met de t-tag door de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Met het einde van de tolheffing in zicht, start ook een onzekere periode voor Movenience, legt Martens uit. "Er zijn verschillende periodes genoemd. We wachten nu op meer informatie." De elf medewerkers blijven er vooralsnog rustig onder, volgens Martens. "Het is een onzekere tijd, en dat geldt ook voor de medewerkers van de NV Westerscheldetunnel."

Hoe de toekomst van het bedrijf eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar Martens ziet zeker mogelijkheden voor de toekomst. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan of de ideeën die Martens heeft ook haalbaar zijn. Zo zou Movenience een rol kunnen spelen in de invoering van de vrachtwagenheffing, maar het is te vroeg voor concrete toezeggingen, tempert Martens de verwachtingen.

