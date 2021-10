Laatste Marathon Rotterdam voor Zeeuwse recordhouder

In zijn woning in Kortgene liggen de 34 medailles van de eerdere deelnames uitgespreid op tafel. "Kijk, deze medaille uit 2007 is toch wel speciaal", zegt Stokvis met enige trots in zijn stem. "Dat jaar was het erg warm, met temperaturen richting de dertig graden. De organisatie legde toen de marathon voor de recreatieve lopers stil. Daar was ik het toen niet mee eens, dus ben ik over hekken geklommen om alsnog de finish te halen."

Peter-Paul Stokvis werd in 2007 afgevoerd per brancard (foto: ANP)

Zonder nadenken lepelt Stokvis zijn eindtijd van dat jaar op. "Ik liep toen 4 uur 29 minuten en 29 seconden. Na de finish viel ik flauw. Ik had op het 40-kilometerpunt geen water gepakt. Werd ik op een brancard afgevoerd. En de foto daarvan stond de volgende dag in het Algemeen Dagblad. Ik herkende mezelf aan mijn sporthorloge."

Grote bekers bier

"Bij mijn eerste deelname werd ik direct gegrepen door het publiek, het spektakel. Je doet het voor het moment dat je de Coolsingel opdraait en dan staan er tienduizenden mensen voor mijn gevoel mij aan te moedigen. Ja, dat is fantastisch. Bij de finish van die eerste marathon stonden er dames met grote bekers bier de lopers op te wachten", vertelt Stokvis terwijl hij met zijn handen de grootte aangeeft van die bekers. "Kun je nagaan hoe ik die laatste meters heb afgelegd van die marathon. Dat was wel lachen."

De marathon van Rotterdam wordt normaal gesproken altijd in het voorjaar gelopen. Door corona is dat deze keer anders. Stokvis liep de kustmarathon ook. "De eerste tien edities heb ik die meegelopen. De kustmarathon is prachtig en Rotterdam is leuk. Dat is voor mij het verschil."

Eindtijden marathon Rotterdam Peter-Paul Stokvis

Marathon Rotterdam jaartal tijd Eerste marathon 1986 3h 49m 49s Snelste tijd 1997 3h 37m 43s Langzaamste tijd 2019 5h 27m 03s

In het dagelijks leven werkt Stokvis als parketagent bij de rechtbank in Middelburg. Hij begeleidt daar verdachten. Tot een achtervolging is het nooit hoeven komen, geeft Stokvis met een glimlach aan. "Wij zijn er dusdanig op getraind dat ze niet zomaar weglopen. Ik hoopte er wel eens op, maar dat is gelukkig nooit gebeurd. Dat moet je ook niet willen."

Kortgenestraat

Komend voorjaar gaat Stokvis weer naar de marathon van Rotterdam, maar dan wel als toeschouwer. "We hebben mensen ontmoet in de Kortgenestraat in Rotterdam. Met hen beleven we het marathonweekend". Nog een keer deelnemen gaat niet gebeuren. Met 35 keer heb ik denk ik wel mijn steentje bijgedragen aan de marathon van Rotterdam", besluit Stokvis.