Noord-Bevelands Belang: Toerisme heeft de grens bereikt op ons eiland

Bouwen rond het Veerse Meer zit er voorlopig niet meer in. De schaarse ruimte moet zorgvuldig verdeeld worden en daarom hebben de provincie, waterschap en omliggende gemeenten de Gebiedsvisie Veerse Meer opgesteld.

Draagvlak

Donderdag stelt ook de raad van Noord-Beveland de nieuwe visie vast. Er lijkt op voorhand voldoende politieke draagvlak voor het plan, dat feitelijk een drietrapsraket is waarvan nu de eindfase is aangebroken. Alleen D66 heeft zich kritisch uitgelaten, de overige partijen kunnen zich achter het uiteindelijke document scharen.

Overlegtafels

De natuurverenigingen, visserij, landbouw en andere belangenorganisaties - maar ook vertegenwoordigers van de toeristensector - hebben meegepraat over de toekomst van het gebied langs het Veerse Meer. Inmiddels heeft landbouworganisatie ZLTO aangegeven niet langer aan te schuiven bij de overlegtafels, omdat er té weinig ontwikkelkansen voor de agrarische sector zouden zijn. De landbouwsector ondertekent de visie niet en dat is jammer, vindt Yvonne Maas. "Want in de Gebiedsvisie is juist opgenomen dat agrarische bedrijven niet belemmerd worden in hun bedrijfsmatige ontwikkelingen." Bij recreatie ligt dat anders: dat is langs kwetsbare natuur niet toegestaan.

Veel inwoners op Noord-Beveland vinden het wel mooi zo." Yvonne Maas, fractievoorzitter Noord-Bevelands Belang

Noord-Beveland heeft zo'n 7.500 inwoners. In de zomermaanden is dat een veelvoud dankzij de toeristen. De economie profiteert er van, maar op het eiland is de balans tussen wonen en recreëren inmiddels zoek, vindt NBB. Bestaande woningen worden vakantiehuizen en verdwijnen van de woningmarkt. De weinige bouwruimte die er is, moet voor woningbouw bestemd zijn. Betaalbare huizen zijn nauwelijks te vinden, zeker voor starters.

Groei bereik

Wat betreft de recreatie is de grens van de groei bereikt, en dat blijkt ook uit de nieuwe Gebiedsvisie. "Veel inwoners op Noord-Beveland vinden het wel mooi zo", zegt Maas. "Nu zijn er 1,3 miljoen overnachtingen per jaar en de verwachting is dat dit doorzet naar 3 miljoen. Dat vinden we te veel", zegt ze. "De regio verdient al volop aan de recreatie en dat hoeft niet nóg meer te zijn. Goed is goed."

