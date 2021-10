Boeren waarschuwen voor gladheid na diefstal 'slik op de weg'-borden rond Hulst

Voorbeeld van modderbord. (foto: Omroep Zeeland)

Vooral in het najaar worden polderwegen geregeld glad door de modder, afkomstig van de wielen van tractoren die druk in de weer zijn om hun producten van het land te halen. Bij nat weer kleeft de modder aan de wielen om vervolgens op de weg terecht te komen. De landbouwers plaatsen de borden zelf langs de weg wanneer dat nodig is. Als ze dat niet doen kunnen ze een boete krijgen.

Rustig rijden

Boeren in de omgeving van Hulst hebben diefstal van de borden gemeld. De politie is op de hoogte. Die neemt nu de taak van de borden over en waarschuwt weggebruikers om, met name in deze tijd, de snelheid op modderige polderwegen aan te passen aan de situatie. "Als u bekend bent op een bepaald stuk weg, dan bestaat de neiging om daar net wat harder te rijden dan verstandig is. Zorg ervoor dat u niet verrast wordt, ook als er geen borden staan", aldus de politie.