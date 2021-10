Buitenfitness moet van Clinge één grote familie maken

De toestellen, die achter het dorpshuis Malpertuus staan, zijn toegankelijk voor iedereen. "Het is een soort buitenfitness", zegt Marc de Haas van stichting Hulst voor Elkaar. Het park is grotendeels gesubsidieerd door de gemeente, maar ook Tragel heeft meebetaald. "Uit een onderzoek onder de inwoners van Clinge bleek dat er behoefte was aan zo'n beweegpark. In Nederland zie je dat veel mensen de norm van gezond bewegen niet halen, hier is dat niet anders. Vandaar dat we hopen dat dit park een stimulans is voor meer mensen om te gaan bewegen", vertelt De Haas.

Gezellig samen sporten

Het beweegpark moet voor dynamiek zorgen en een 'magneet' worden om dorpelingen en cliënten van Tragel bij elkaar te brengen en ze samen te laten sporten op een veilige en gezellige manier. "We sponsoren vaker middelen die bewegen voor medewerkers en cliënten stimuleren. We zien genoeg mogelijkheden om tijdens een wandeling met de cliënten even naar het beweegpark te lopen, een tijdje te sporten in de buitenlucht en daarna weer terug te gaan. De toestellen met elkaar delen vinden wij een positief uitgangspunt", aldus Petra Elbertsen van de Vrienden van Tragel.

Cruyff Court is voorbeeld

"Twee jaar terug is bij ons een Cruyff Court aangelegd. Een van onze medewerkers is opgeleid bij de Cruyff Foundation om activiteiten te organiseren om bewoners en cliënten van Tragel in contact te brengen met de kinderen uit de buurt. Dat gebeurt regelmatig en gaat prima. Dit beweegpark ligt mooi in het verlengde van het bestaande Cruyff Court."

Toch denken de leerlingen van basisschool Sint Bernardus hier anders over: "Ik vind het leuk om hier te sporten, maar als er mensen bij zouden komen die ik niet ken dan zal ik niet uit mezelf met ze gaan praten", zegt de 10-jarige Mia. Haar leeftijdsgenootje Quirijne is het met haar eens: "Ik sport gewoon met mijn vriendin en zal niet samen met anderen gaan sporten, gewoon ieder voor zich."

Geef het wat tijd

Petra Elbertsen is ondanks de bezwaren van de kinderen toch positief. "We hebben gemerkt dat kinderen een beetje los moeten komen. Hetzelfde geldt voor het Cruyff Court. In het begin stonden de kinderen in een hoekje en onze cliënten in het andere hoekje. Toen zagen ze van elkaar dat ze hetzelfde leuk vonden en begonnen ze met elkaar te voetballen. Ik denk dat als ze elkaar bezig zien, dat het contact dan vanzelf komt. Je moet het alleen wat tijd geven."

Beweegplan

Liefhebbers die van het beweegpark gebruik willen maken kunnen individueel per toestel een QR-code scannen om te zien hoe ze het apparaat het beste kunnen gebruiken. Daarnaast begrijpt stichting Hulst voor Elkaar dat onbekenden het wellicht eng vinden om met elkaar te praten en daarom wordt er in het voorjaar voor jong en oud een beweegplan opgesteld.