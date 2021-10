Balkons Middelburgse Meanderflat kunnen instorten: 'Leunen tegen de rand? Dan lig je zo beneden!'

Woongoed, de verhuurder van de appartementen, kwam achter het instortingsgevaar na een steekproef onder ongeveer tachtig appartementen van de flat. Drie van die appartementen hadden balkons met loszittende voorkanten. De woonorganisatie hield de steekproef omdat de flat binnenkort gerenoveerd gaat worden.

Ook gevaar op begane grond

De organisatie gaat de aankomende twee weken 210 balkons herstellen. De rest van de appartementen zijn op de begane grond, maar ook daar moeten inwoners oppassen, want een balkon kan naar beneden storten.

Volgens woordvoerder van Woongoed Middelburg, Dennis Bommeljé, is de veroudering van de balkons niet eerder bij Woongoed opgevallen. "Alles wordt altijd gecontroleerd. Dat moet ook van de wet", bevestigt hij. Afgelopen maandag kregen alle inwoners een brief met een waarschuwing voor het gevaar van de balkons en het advies dat zij niet in hun tuinen of op hun balkon mogen komen.

Je zou maar tegen de rand aan leunen, dan lig je misschien zo beneden" bewoner Daaf Koppelaar

"Toen ik die brief las, nou dat was even schrikken", zegt bewoner van de flat Daaf Koppelaar. "Ik ben blij dat de woningbouw iets doet aan de balkons. We hebben dit namelijk al eerder aangekaart." Koppelaar neemt ons mee naar zijn balkon en laat de roestige bouten en schroeven zien. "Die zijn door de erosie helemaal verroest en dus aan vervanging toe. Ik snap best dat de woningbouw zegt dat wij niet op onze balkons of in onze tuinen mogen komen, je zou maar tegen de rand aan leunen, dan lig je misschien zo beneden!"

Op het balkon zijn roestplekken te zien (foto: Omroep Zeeland)

Woongoed zet als tijdelijke oplossing de balkons met beugels vast. De organisatie is ondertussen op zoek naar een definitieve oplossing. "We proberen zo snel mogelijk te handelen", vertelt Bommeljé. "We snappen dat het vervelend is voor de inwoners dat ze nu even niet naar hun tuinen en balkons kunnen, maar veiligheid staat voorop."

Dennis Bommeljé van Woongoed Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Woongoed denkt over twee weken klaar te zijn met het tijdelijke herstel van de balkons. Bewoners van de flat waar het balkon al gerepareerd is, mogen gewoon weer op hun buitenplaats komen. "Maar bewoners die helemaal aan de andere kant van de flat wonen, zullen dus nog even moeten wachten. Het is voor hun eigen veiligheid", zegt Bommeljé.

Goedmakertje

Als goedmakertje krijgen de bewoners deze maand 10 euro korting op het huurbedrag dat zij maandelijks aan Woongoed betalen. Maar, bewoner Daaf Koppelaars moet daar eigenlijk maar een beetje om lachen. "Ik vind het een beetje karig. Als je naar de frietboer gaat, dan ben je het ook kwijt. Ik vind het een beetje weinig, eerlijk gezegd", lacht hij.