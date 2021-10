Renovatie Koningin Emma bijna klaar: bekijk hier hoe ze is opgeknapt

Er wordt nog steeds hard gewerkt op de boot. Maar door alle werkzaamheden heen ziet Arjan van Gelder dat het einde in zicht is. Hij is een van de leden van PSDnet. Een groep vrijwilligers die veel inspanning hebben geleverd om de veerboot terug naar Zeeland te halen. Van Gelder: "Het is nog niet af, maar als ik naar de details kijk, zie ik dat ze heel ver zijn. De bedlampjes hangen al en de patrijspoorten zijn klaar. Voor het einde van het jaar moet het wel af zijn."

Arjan van Gelder(l) en Anders Hoendervanger van PSDnet zijn blij met de renovatie (foto: Omroep Zeeland)

De boot komt dan in het Scheldekwartier in Vlissingen te liggen. Liefhebbers moeten nog wel even geduld hebben, want gasten zijn pas in het voorjaar welkom. Maar voor de mannen van PSDnet maakt dat niets uit: hun missie is geslaagd. Anders Hoendervanger: "Ons doel was om een grotere PSD-veerboot terug naar Zeeland te halen. Dat het een hotel wordt, is mooi. Want nu wordt de veerboot tenminste gebruikt en er ligt straks een mooi object in de haven van Vlissingen."

Er wordt nog steeds hard gewerkt op de boot, maar het einde is in zicht (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: