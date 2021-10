Zeeuwse Chantal stapt het vliegtuig in om ijsje te eten

Chantal in het vliegtuig (foto: Chantal Piët)

Chantal verblijft momenteel in Bishop, een stadje in de bergen in Californië. Ze was de hele week in de woestijn en vrienden vroegen of ze langs wilde komen. "Aangezien we een week niet hadden gedoucht, dachten we: dat klinkt wel lekker."

Samen met de vrienden zijn ze in een vliegtuigje gestapt en over de woestijndal Death Valley gevolgen om vervolgens ergens eenijsje te eten. Chantal heeft in Nederland vlieglessen gekregen en heeft ook nu achter de stuurknuppel gezeten.

Chantal vloog ook zelf een stuk (foto: Chantal Piët)

"Het is hier wat makkelijker, er is heel veel ruimte, je zit middenin de bergen. Stadjes hebben allemaal een klein landingsbaantje en het kost geen geld om te landen. Als je in de auto stapt ben je vijf uur aan het rijden, nu waren we er in een uurtje."

Luister hier het gesprek met Chantal terug waarin ze ook vertelt over een belangrijke prijs die ze met haar stroopwafelbedrijf heeft gewonnen.

Chantal vertelt over de vliegreis en een belangrijke prijs