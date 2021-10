Robothonden en dansende vorkheftrucks: 'Zeeuwse bedrijven moeten digitaliseren en robotiseren'

Het evenement is georganiseerd met twee doelen: "Allereerst kijken we hoe we robotica in kunnen zetten om het werk in de procesindustrie veiliger te maken. Inspecteurs in die sector moeten vaak gevaarlijk werk doen in besloten ruimtes. Vandaag zien we hoe robots het werk veiliger kunnen maken. Daarnaast hebben we de ambitie om Zeeuwse bedrijven te digitaliseren en dus ook te robotiseren", legt projectleider Rutger van der Male uit.

Dat digitaliseren en robotiseren is volgens hem nodig: "De wereld digitaliseert, dus moet Zeeland mee. Anders loop je achter, zo simpel is het. Digitalisering helpt om je bedrijf beter te maken, het wordt er efficiënter en veiliger van."

No-entry Challenge

Tijdens het event werden ook drie prijzen uitgereikt aan bedrijven met innovatieve ideeën: "We noemen dat de No-entry Challenge. We hebben aan bedrijven, startups, engineers en studenten gevraagd of ze een robot kunnen ontwikkelen die voorkomt dat mensen in besloten ruimtes moeten werken", vertelt Van der Male.

Een robothond snuffelt aan de benen van de bezoekers (foto: Omroep Zeeland)

De winnaars van de challenge zijn Terra Inspectioneering (Vlissingen), ID-Tec (Poeldijk), en de gelegenheidscombinatie tussen Feyter Industrial Services (Terneuzen) en Crombeen Robotics (Axel).

150.000 euro voor nieuwe robots

De drie winnaars mogen hun ideeën ook daadwerkelijk uitvoeren: "We hebben daarbij gekeken naar wat haalbaar is en of we erin geloven. Ieder winnend bedrijf heeft 50.000 euro gekregen. De winnaars gaan het komende jaar aan de slag met hun concept. Aan het einde van het project willen we het liefst een werkend prototype hebben."