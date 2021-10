Schouwen: veel vaccinaties en veel besmettingen

Besmettingen en vaccinaties (foto: Omroep Zeeland)

De meest recente pieken in de Zeeuwse besmettingen zijn vooral op Schouwen, Middelburg, Borsele en Veere te vinden. Dat zijn niet de Zeeuwse gemeenten met de laagste vaccinatiegraad.

Schouwen springt er uit

Met name Schouwen springt er wat dat betreft uit. De gemiddelde besmettingsgraad daar is bijna de hoogste van Zeeland: 37 per 10.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Maar met 81 procent van alle inwoners (ouder dan twaalf jaar) heeft Schouwen tegelijk een van de hoogste vaccinatiegraden. Op bovenstaande kaart hebben het rood en het blauw van Schouwen dus dezelfde kleursterkte.

Andersom in Sluis

Borsele, Middelburg en Sluis lijken andersom te kleuren. Sluis heeft samen met Hulst op dit moment de hoogste vaccinatiegraad en scoort ook het allerlaagste (gedurende de laatste twee weken althans) als het gaat om besmettingen per 10.000 inwoners, namelijk 9. Het Zeeuwse gemiddelde is 27.

Injectiespuiten worden geprepareerd (foto: ANP)

In Zeeland neemt de vaccinatiegraad de laatste weken nauwelijks meer toe. In de doorsnee Zeeuwse gemeente is nu 80 procent van de inwoners vanaf twaalf jaar geprikt. In Middelburg blijft dat percentage al drie weken op 77 staan, Borsele staat al drie weken op 76 procent. Terwijl Noord-Beveland en Veere al die tijd vasthouden aan 80 procent.

Toename

Er zijn een paar Zeeuwse gemeenten die qua inentingen tegen corona iets van groei laten zien. Tholen is bij de laatste telling van 66 naar 67 procent gegaan, Goes ging van 80 naar 81 procent en Sluis van 83 naar 84 procent.

Lees ook: