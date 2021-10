Enorme hype rondom Pokémonkaarten: 'We hebben er drie bewakingscamera's op gericht'

De kaarten zijn uitverkocht, maar de Pokémonknuffels in de winkel van Pascalle Mellema zijn er nog wel (foto: Omroep Zeeland)

Ter gelegenheid van het jubileum van Pokémon zijn er nieuwe pakjes met kaarten op de markt gebracht: "In die pakken heb je veel meer kans op zeldzame kaarten. En zeldzame kaarten kunnen zo meer dan 500 euro waard worden. Dat is een grote reden van de hype", legt Mellema uit.

Pokémonkaarten zijn grootste inkomstenbron van speelgoedwinkel

Inmiddels is de verkoop van de Pokémonkaarten de grootste bron van inkomsten voor de Middelburgse Intertoys: "We verkopen verschillende soorten kaarten, variërend van pakjes van 7 euro tot boxen van 150 euro."

In een week tijd zijn er dertig pakjes gestolen" Pascalle Mellema, Intertoys Middelburg

Toch brengt de Pokémontrend ook nadelige gevolgen met zich mee: "Er worden heel veel Pokémonkaarten gestolen. In een week tijd zijn er dertig pakjes gestolen. We zijn op 3 juli heropend en sindsdien zijn we al honderden euro's misgelopen door de diefstal", vertelt Mellema.

Camerabewaking

Daarom heeft de winkel maatregelen moeten nemen: "Er hangen hier veel camera's in de winkel, maar sommige camera's staan niet op bepaalde hoeken gericht. Dan gaan mensen in een hoekje staan, trekken ze het pakje open en zijn ze weg. We hebben de Pokémonkaarten nu achter de kassa gezet en er drie bewakingscamera's op gericht."

Kaartendieven hebben door de zware camerabewaking voorlopig dus geen kans, mede omdat de kaarten allemaal uitverkocht zijn: "We hebben nieuwe besteld, maar wanneer ze geleverd worden, is nog maar de vraag. We weten ook niet hoeveel het er dan zijn. Het kunnen zes dozen zijn, maar het kunnen er ook twintig zijn."

Blij mee

Ondanks de diefstal, hoopt Mellema dat de hype nog even voortduurt: "We zijn er wel heel blij mee."