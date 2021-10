Onbegrip over uitblijven van onderzoek naar PFAS tijdens bijpraatsessie van Provinciale Staten

Provinciale Staten werd gisteravond bijgepraat over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Voor ambtenaren van het RIVM en Rijkswaterstaat bleek de precieze staat van PFAS in de Westerschelde een blinde vlek. Tot ontsteltenis van bijvoorbeeld Eddy Heerschop. "Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het RIVM aan het meten was. En nu zegt het RIVM dat het geen opdracht heeft gekregen", aldus de PvdA'er. "Dus dat is wel een van de vragen die gesteld moet worden: werd er gemeten of werd er niet gemeten." SGP'er Harold van de Velde, initiatiefnemer van de bijeenkomst van gisteravond, schrok van dat nieuws: "Ik heb ook de vraag: Hoe kan dat? Wat is er dan de afgelopen maanden gebeurd?!"

Gedeputeerde Dick van der Velde was daarentegen blij met die duidelijkheid. Van der Velde zegt al maanden op antwoord op deze vraag te wachten. "Het is goed dat we nu precies weten wie er waarvoor aan de lat staat", zegt Van der Velde. Al betekent die duidelijkheid niet de provincie morgen direct opdracht geeft voor een onderzoek. Op de vraag of het RIVM morgen een belletje kan verwachten van de provincie, antwoord de gedeputeerde kort: "Wellicht."

Harold van de Velde hoopte vooraf vooral op praktische antwoorden voor op de korte termijn. Antwoorden op vragen of Zeeuwen die rond de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen nog eieren en groenten uit eigen tuin kunnen eten of veilig kunnen zwemmen. Maar volgens de SGP'er bleef het gisteravond vooral veel bij algemene antwoorden. "Je ziet dan toch instanties naar elkaar wijzen en ik heb nog weinig echte, Zeeuwse antwoorden gezien", legt Van de Velde uit.

Jaloers op Vlaanderen

Meerdere Statenleden keken met enige jaloezie naar hoe Vlaanderen de PFAS-problematiek aanpakt. "Eigenlijk moet je constateren dat de overheid van Vlaanderen er hele strakke regie op heeft", aldus Van de Velde. "Duidelijk, met coördinatie en iedereen voor elkaar. Dat doen zij heel goed en wat mij betreft moet Nederland dat snel navolgen."

Karl Vrancken, de man die de Vlaamse PFAS-aanpak aanstuurt, was dan ook de enige die zich uit wilde laten over de praktische vragen die Van de Velde had. In België zijn er meerdere ringen rondom de 3M-fabriek gelegd waarbinnen men, naarmate de fabriek verder weg is, steeds losser geadviseerd wordt over bijvoorbeeld eitjes uit de eigen tuin. Die ringen eindigen ruim voor de grens. Vrancken had dan ook een duidelijk boodschap voor de Zeeuwen: "Tot een afstand van tien kilometer raden we aan om het eten van eieren uit eigen tuin te beperken. Maar voorbij die tien kilometer zijn er geen verdere maatregelen of adviezen, dus dat blijft voldoende weg van de grens.