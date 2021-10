Stormschade aan televisietoren in Goes, mogelijk storing in radio-uitzendingen

De televisietoren in Goes bij zonsondergang (foto: Arjan van Lomwel)

Hoe groot en wat de schade precies is, is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten medewerkers de mast op en dat is momenteel niet verantwoord door de harde wind. Uit metingen blijkt dat er iets kapot is gegaan in het antennesysteem. De radiozenders zijn nu overgeschakeld naar een ander deel van het systeem, waardoor ze weer kunnen uitzenden.

"Dit is nog nooit gebeurd", zegt Jeroen van Schaik, hoofd van de technische afdeling van Omroep Zeeland. Door het kapotte antennesysteem, is de dekking in Zeeland nog wel minder. Mensen die aan de randen van Zeeland naar de radio luisteren via FM, moeten rekening houden met een slechtere ontvangst.