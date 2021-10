'Zeer zware windstoten': KNMI geeft hele dag code geel af

Overslaande golven door de harde wind in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

"De wind trok de afgelopen twee uur fors aan", zag ook weerman Jules Geirnaerdt om 6.15 uur. Wilhelminadorp noteerde op het hoogtepunt tijdelijk stormkracht negen, maar een officiële storm is het niet. Daarvoor met het een heel uur met stormkracht negen waaien. Inmiddels is de windkracht over z'n hoogtepunt heen.

Het weerbericht van 6.15 uur

Het KNMI kondigde gisteren al code geel aan in verband met zware windstoten. Ook Geirnaerdt waarschuwde daarvoor. "Windvlagen tot rond honderd kilometer per uur, ook landinwaarts. Dat zijn zeer zware windstoten, er zullen ongetwijfeld veel takken van de bomen waaien. Dus een waarschuwing als je de weg opgaat." Die waarschuwing onderschreef vrachtwagenchauffeur Co Grinwis.

"Het is geen lolletje op de weg", zei hij om 6.45 uur. Hij wilde vooral andere vrachtwagenchauffeurs waarschuwen niet over de Zeelandbrug te gaan. Zelf reed hij er vanochtend vroeg wél over. "Het was niet te doen. Met een gangetje van 50 over de brug, dat was geen pretje." Hij was zelfs bang dat zijn vrachtwagen zou omvallen. "Doe het alsjeblieft niet."

De gevolgen van het stormachtige weer op een rij

Door het stormachtige weer was de Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens tot 10.00 uur uit de vaart en tussen Vlissingen en Middelburg rijden tot 12.00 geen treinen vanwege een omgewaaide boom op het spoor. De brandweer had het vannacht en vanochtend ook druk door de wind. Om 8.00 uur waren er al zo'n vijftig tot zestig meldingen van stormschade afgehandeld. Het gaat voornamelijk om losgewaaide dakbedekking, takken en omgewaaide bomen. Wat de gevolgen van het stormachtige weer in Zeeland zijn, lees je in dit artikel.