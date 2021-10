'Zeer zware windstoten': waarschuwing voor weggebruikers en boot uit de vaart

Overslaande golven door de harde wind in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Die maatregel neemt ProRail omdat onzeker is of de perronkap windkracht acht of hoger goed doorstaat. In 2022 wordt de perronkap opgeknapt. Het gesloten perron heeft geen gevolgen voor het treinverkeer. Wat de boot betreft: de Westerschelde Ferry zet bussen in.

'Zeer zware windstoten'

"De wind trok de afgelopen twee uur fors aan", zag ook weerman Jules Geirnaerdt om 6.15 uur. Daardoor is de windkracht aan zee tijdelijk acht tot negen. "Kans op een kortdurende storm dus." Het KNMI kondigde gisteren al code geel aan in verband met zware windstoten.

Het weerbericht van 6.15 uur

Ook Geirnaerdt waarschuwt daarvoor. "Windvlagen tot rond honderd kilometer per uur, ook landinwaarts. Dat zijn zeer zware windstoten, er zullen ongetwijfeld veel takken van de bomen waaien. Dus een waarschuwing als je de weg opgaat." Die waarschuwing onderschrijft vrachtwagenchauffeur Co Grinwis.

"Het is geen lolletje op de weg", zegt hij. Hij wil vooral andere vrachtwagenchauffeurs waarschuwen niet over de Zeelandbrug te gaan. Zelf reed hij er vanochtend wél over. "Het was niet te doen. Met een gangetje van 50 over de brug, dat was geen pretje." Hij was zelfs bang dat zijn vrachtwagen zou omvallen. "Doe het alsjeblieft niet."

Stormschade televisietoren

De wind heeft ook stormschade veroorzaakt aan de televisietoren in Goes. Hoe groot die schade is nog niet bekend, het heeft wel gevolgen voor de radio-uitzendingen van verschillende radiostations.