Geen treinen door boom op spoor tussen Middelburg en Vlissingen

Geen treinen tussen Vlissingen en Middelburg (foto: ANP)

De NS heeft stopbussen ingezet tussen de stations Middelburg, Vlissingen-Souburg en Vlissingen. Tussen Goes en Bergen op Zoom rijdt de NS volgens de normale dienstregeling. ProRail is ondertussen met een team bezig de boom weg te halen. De boom is net voor Middelburg op het spoor en de bovenleiding terecht gekomen.

Perron gesloten op station Vlissingen

Op het station in Vlissingen is ook een perron afgesloten. Dit komt door de harde wind. ProRail twijfelt of de perronkap windkracht acht of negen goed doorstaat. In 2022 wordt de perronkap opgeknapt. Het gesloten perron heeft geen gevolgen voor het treinverkeer.