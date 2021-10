Oudere werklozen blijven langer aan de kant staan

Een vrouw kijkt welke vacatures er zijn (foto: ANP)

In Zeeland is de situatie voor oudere werklozen slechter dan landelijk, waar hun aandeel in dat jaar steeg van 39 naar 47 procent. Ouderen hebben minder kansen, zo is de verklaring van het UWV. "De kansen voor oudere werkzoekenden om aan het werk te komen, ten opzichte van andere werkzoekenden, zijn relatief ongunstig. Dit kan te maken hebben met een sterke mate van digitalisering en automatisering in het werk."

De grootste groep 50-plussers in Zeeland die momenteel een WW-uitkering ontvangt, zoekt een baan als administratief medewerker (negentig mensen). Maar men kijkt ook uit naar werk als receptionist/telefonist (tachtig mensen) of als hulpkracht in de bouw en industrie (negentig mensen).

WW is beperkt cijfer Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de cijfers van uitkeringsinstantie UWV in Goes. Die heeft alleen de gegevens van mensen die een gehele of gedeeltelijke WW-uitkering hebben. Omdat zo'n uitkering maar een beperkte duur heeft, zijn er ook andere werklozen dan alleen WW'ers, namelijk mensen die een bijstandsuitkering hebben en toch aan de slag zouden willen gaan of mensen die nu voor rekening van hun partner moeten leven.

Het is niet bekend hoeveel werklozen nog bij het WW-cijfers opgeteld moeten worden.

De werkloosheid (voor uitleg zie kader hierboven) in het algemeen neemt in Zeeland wel af. En het blijft dalen. Nadat eind augustus al het laagste aantal WW-uitkeringen in tien jaar werd bereikt, was er ook in september weer sprake van een afname van 155 WW-uitkeringen naar 3.359.

De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland was deze maand zichtbaar in de horeca en de groothandel, maar ook in de schoonmaak nam het af. Er is wel een toename van werklozen die voorheen ambtenaar waren.