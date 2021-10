Dankzij statiegeld niet langer twee miljoen plastic flesjes in Zeeuwse natuur

De flesjes worden niet meer weggegooid, maar in grote hoeveelheden ingeleverd bij de supermarkt. Verwacht wordt dat het aantal flesjes in het zwerfafval uiteindelijk met 90 procent afneemt.

Robin Valentijn is vrijwilliger voor de gemeente Kapelle. Hij rijdt drie dagen per week met zijn bakfiets rond om zwerfafval op te ruimen. We treffen hem langs het spoor richting Kapelle, een geliefde fietsroute voor de jeugd. "Voordat het statiegeld werd ingevoerd op de kleine plastic flesjes, vond ik heel veel van dat plastic", zegt Robin. "Kijk, slechts vier plastic flesjes dit keer. En dat is geen uitzondering, want ik vind die flesjes nauwelijks nog."

Vooral nog blikjes

Robin pakt een vuilniszak uit zijn bakfiets en schudt de zak leeg op een stuk plastic op de grond. Zo kunnen we zien waar zwerfafval vandaag de dag nog uit bestaat. "Het zijn nu vooral blikjes die ertussen zitten", aldus vrijwilliger Robin. "De verhouding flesjes en blik was ongeveer gelijk, nu is die balans volledig richting de blikjes doorgeslagen."

In Goes spreken we wat scholieren op straat met de vraag of zij de flesjes nu nog weggooien of niet. "Ik gooide wel eens een flesje in de afvalbak", zegt een jongen. "Ik wist eigenlijk niet dat ook op die kleine flesjes statiegeld zat, maar nu geef ik ze altijd aan mijn ouders."

Niet in prullenbak, maar mee naar huis

"Ik gooide wel eens een plastic flesje weg als er geen blikvanger stond", zegt een andere jongen. "Maar meestal deed ik het gewoon in de prullenbak. Nu neem ik ze mee naar huis, zodat mijn moeder ze in kan leveren bij de supermarkt."

"Altijd in de prullenbak, dat is wel zo netjes", antwoordt een meisje op de vraag of ze wel eens een flesje zomaar weggooide in de natuur. "Nu hamert mijn moeder er altijd op dat ik de flesjes weer mee naar huis moet nemen omdat er statiegeld op zit."

Plastic lesjes kunnen nu ingeleverd worden in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Supermarkt eigenaar Paul Corbijn uit Vrouwenpolder merkt heel goed dat er meer plastic flesjes worden ingeleverd. In het magazijn waar de flesjes worden verzameld laat hij een grote plastic zak zien waar ongeveer 300 kleine en grote plastic flesjes in kunnen. "Voordat het statiegeld werd ingevoerd had ik hooguit één zak met flessen per dag. Nu zijn dat er regelmatig vier", aldus Corbijn. "Het was de investering wel waard."

Flinke investering supermarkt

Corbijn doelt hiermee op de investering van 36.000 euro die hij deed om plastic flesjes in te kunnen nemen. "Het apparaat is trouwens ook voorbereid om straks blikjes te kunnen verwerken, als daar statiegeld op komt."

Minister Stientje van Veldhoven wil ook het aantal blikjes in het milieu met minimaal 70% terugbrengen. Daarom wordt in Den Haag nagedacht om ook op blikjes statiegeld te heffen. De bedoeling is om dat per 31 december 2022 in te laten gaan. In Zeeland komen jaarlijks ruim 3 miljoen blikjes in het milieu terecht. Door invoering van statiegeld zou dat dus teruggebracht moeten worden naar 900.000 stuks.

Vooral ook buiten de supermarkt merkt Corbijn dat flesjes tegenwoordig gewoon worden ingeleverd en niet meer in het zwerfafval terechtkomen. "Ik zie regelmatig jeugd rondlopen die op die manier een zakcentje bijverdient", zegt Corbijn. "Ik ben in ieder geval blij dat statiegeld op de kleine plastic flesjes werkt. Nu het blik nog."