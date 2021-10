Alle advocaten van verdachten in zaak Hrieps vragen om vrijspraak

Tenten op het terrein van Hrieps in 2018 (foto: Rianne Lous)

De advocaten die vandaag aan het woord kwamen, vertegenwoordigen een 26-jarige man uit Middelburg en een 35-jarige man uit Kapelle. Zij sluiten zich voor een groot deel aan bij de verklaringen die de advocaten van de vier verdachten van gisteren gaven.

Zo hekelen de advocaten de verklaringen die een getuige heeft afgelegd. Die getuige was zelf eerst verdachte. De raadslieden vinden haar verklaring niet betrouwbaar en zeggen dat de getuige die verklaring ook heeft aangepast. Ook de verklaring van een andere getuige, die eerder ook verdachte was, wordt in twijfel getrokken.

Daarnaast vinden de advocaten dat de bewijzen te dun zijn. De advocaat van de 35-jarige vindt dat met het dossier niet bewezen kan worden dat zijn cliënt iets met de overval te maken heeft. Hij vindt dat de overval ook nog eens verkeerd is gekwalificeerd. Volgens hem is het geen diefstal met geweld, maar eerder een inbraak en daar past een lagere strafeis bij.

Ook de advocaat van de 26-jarige verdachte zet vraagtekens bij de bewijzen. "Er is niemand die verklaart dat mijn cliënt in de woning is geweest", zei hij tijdens de zitting. Daarnaast zegt de advocaat dat er geen bewijs is dat zijn cliënt in de auto zat die werd gebruikt bij de overval en dat er geen telefoonbewijs is dat hem 's nachts in Grijpskerke plaatst.

Twee verdachten nog voor de rechter

In de zaak zijn acht verdachten. Twee van hen moeten zich later voor de rechtbank verantwoorden omdat dat nu nog niet ging. Zo is een van hun advocaten ziek en kon er geen vervanging worden gevonden en moeten er in de andere zaak nog getuigen worden gehoord. De zes overige verdachten staan deze week wel terecht.

Gisteren eiste het OM voor vier verdachten vijf jaar cel. Een vijfde man moet 4,5 jaar de gevangenis in als het aan het OM ligt. Voor de zesde verdachte wordt vrijspraak gevraagd. Daarnaast wil de officier van justitie dat de verdachten de schade van de overvallen vrouw en de stichting Hrieps gaan vergoeden.

