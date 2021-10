'Gelukkig zijn er mensen die de waarde van wederopbouwboerderijen inzien'

Marieke van der Vinden met haar man voor hun schuur. (foto: ZeeLand & Meer)

Ze zijn jonger dan de traditionele Zeeuwse schuur, wederopbouwboerderijen werden gebouwd tijdens - je raadt het al - de wederopbouw in Zeeland. Zowel na de Tweede Wereldoorlog als na de Watersnoodramp. In die tijd moesten er snel nieuwe boerderijen komen om de economie en landbouw weer vlot te trekken.

Dat laatste is te zien, zegt Marieke van der Vinden, die een wederopbouwboerderij in Kamperland kocht. "Onze boerderij is met minimale materialen gebouwd. Als we die wilden behouden voor de toekomst, moesten we die versterken." Zij maakte van de boerderij met haar man een bed and breakfast.

Daarbij probeerden ze de zichtbare geschiedenis zo intact mogelijk te houden. En ze doken in de geschiedenis van de boerderij. "Deze schuur wordt nooit meer een schuur, gaat een ander leven leiden. Wij wilden weten wat voor 'leven' de schuur geleid had en hoe we details konden bewaren om het verhaal van de wederopbouw te vertellen."

'Ze vertellen een stukje geschiedenis'

Iets waar boerderijregisseur Levien de Putter van Boerderijstichting Zeeland blij van wordt. "De wederopbouwboerderijen vertellen een stukje geschiedenis van het landschap. Belangrijk om daar aandacht voor te hebben, om te zorgen dat die boerderijen niet allemaal verdwijnen."

De verbouwde schuur van Marieke van der Vinden (foto: ZeeLand & Meer)

De schuren worden nu ook nog gebruikt als 'schuur', maar dat verandert langzaam maar zeker. "Je ziet dat boeren er loodsen bijbouwen omdat die functioneler zijn. De kans dat de wederopbouwboerderij bedreigd gaat worden bestaat." Als boerderijregisseur probeert De Putter mensen te helpen met het zoeken van herbestemmingen, zoals bijvoorbeeld een B&B.

Zo'n schuur blijft dan vaak niet intact, zeker niet aan de binnenkant. "Natuurlijk moet je dan aanpassingen doen", ziet ook De Putter. "Dat moet je zorgvuldig zijn. Maar als je dat voorzichtig doet, dan denk ik dat het beter is dan dat-ie verdwijnt."

In de Zeeuwse Kamer pleitte De Putter vandaag ook voor een inventarisatie van wederopbouwboerderijen:

