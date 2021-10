Beheerder sluit grootste speeltuin Zeeuws-Vlaanderen omdat gemeente de vrijwilligers bekeurt

Speeltuin Oranjekwartier in Terneuzen in betere tijden. (foto: Speeltuin Oranjekwartier)

Roelands heeft de gemeente om opheldering gevraagd. Maar die weet niet goed wat het met de situatie aan moet, vermoedt hij. "Dit plein hebben we ooit toegewezen gekregen, maar helaas lijken de afspraken door de verantwoordelijke ambtenaar niet goed te zijn verwerkt. Nu is ons verteld dat wij het voorplein niet meer mogen gebruiken."

Nergens zonder vrijwilligers

Waarom Terneuzen sinds drie weken handhaaft - het plein wordt al tien jaar als parkeerplaats en plek om te lossen gebruikt - weet Roelands niet. "Misschien is er geklaagd door iemand uit de buurt. Wat ik wel weet is dat iedereen die er met zijn auto op gaat staan wordt bekeurd. Er is dus geen vrijwilliger meer die zijn auto daar wil zetten, en zonder vrijwilligers zijn we als speeltuin nergens."

Auto verderop is geen optie

Oranjekwartier beschikt over tachtig vrijwilligers, van wie de helft zestigplus is. "De man die de snoep verzorgt is al 83. Een groot aantal heeft een beperking. De auto een paar straten verderop zetten is dus niet altijd een optie. Dit is bovendien een grote speeltuin met gemiddeld meer dan 150 bezoekers per dag, dus er worden veel blikjes, ijsjes en snoep verkocht en dat moet allemaal geleverd worden. Ook moet er altijd een hoop aan onderhoud worden gedaan. Daarom staan er geregeld vrachtwagens met grote hoeveelheden zand op het voorplein."

'Willen helemaal niet dicht!'

Het is met pijn in het hart dat hij de speeltuin vandaag heeft gesloten. "Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Ik doe dit werk heel erg graag, net als de vrijwilligers. Maar wij willen dat de gemeente met een oplossing komt. Geef ons drie vergunningen of ontheffingen. Er moet iets gebeuren. Dat is, ook met de berichten over de speeltuin in Sluiskil in het achterhoofd, belangrijk voor de kinderen van Zeeuws-Vlaanderen."

Eerder deze week werd bekend dat het niet goed gaat met speeltuin De Miertjes in Sluiskil. Het bestuur houdt ermee op, er zijn te weinig vrijwilligers en toestellen worden vernield door jongeren uit het dorp.

Wethouder reageert

Verantwoordelijk wethouder Ben van Assche zegt pas gisteravond voor het eerst te hebben gehoord over het parkeerprobleem bij Oranjekwartier. "Ik weet er nog niet het fijne van, maar ik kan mij niet voorstellen dat het ongenoegen over het parkeren meteen leidt tot sluiting van de speeltuin. Wellicht zijn er meer incidenten geweest. Nee, ik weet ook niet of er tien jaar terug een afspraak is gemaakt over het voorplein. Ik heb niet zoveel zin om dit via de media te bespreken. Meneer Roelands en ik moeten met elkaar in gesprek, dat lijkt me duidelijk."

