Coronabesmettingen nog steeds boven de honderd, zeven ziekenhuisopnamen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in het laatste etmaal weliswaar met 21 gezakt, maar het cijfer is nog steeds boven de honderd, namelijk 127. Ook werden zeven mensen in één dag met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Twee in Hulst, twee in Sluis, een in Goes, een in Terneuzen en een in Veere.