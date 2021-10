PFAS-uitstoot 3M per direct flink omlaag

3M in Zwijndrecht nabij Antwerpen. (foto: ANP)

Tot vandaag mocht het bedrijf 30 microgram PFOS - dat deel uitmaakt van de PFAS-familie - per liter lozen. In de vergunning die vandaag door de deputatie is vastgesteld, gaat de maximale uitstoot naar 1 microgram per liter. Ook de uitstoot van andere PFAS gaan fors omlaag. Zo worden de lozingen van PFBA en PFBS verlaagd van respectievelijk 5.000 en 3.700 naar 20 microgram per liter.

Vergunning tot 30 juni 2022

De nieuwe normen zijn van kracht tot de huidige vergunning afloopt op 30 juni 2022. Daarna gaat de norm nog verder omlaag. De uitstoot van PFOS wordt gemaximeerd op 0,1 microgram per liter. De overige PFAS mogen vanaf dat moment niet meer geloosd worden, tenzij het bedrijf daar toestemming voor vraagt en krijgt van de provincie Antwerpen.

Geen onderzoek naar Zeeuwse situatie

3M kwam deze zomer in opspraak toen bekend werd dat zij jaren illegaal PFAS hebben geloosd. Dat leidde ook in Zeeland tot onrust, helemaal toen bleek dat de concentratie PFAS nergens in Nederland zo hoog is als in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Toch is nog niet duidelijk wat die concentraties voor de Zeeuwen betekenen. Op een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten werd gisteren bekend dat zowel Rijkswaterstaat als het RIVM nog geen onderzoek doen naar de Zeeuwse PFAS-situatie.

Dinsdag werd het advies van de POVC al bekend, met daarin de reactie van 3M. Dat bedrijf gaf aan de voorgestelde verlaging van de uitstootnormen onhaalbaar en onnodig te vinden. Het is nog niet bekend of 3M tegen de nieuwe vergunning in beroep gaat.

