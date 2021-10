Zeeuwse Daan organiseert avond met Hazes en bitterballen in Boedapest

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan kijken hoeveel mensen erop afkomen. Maar dat komt vast goed. Zo'n avondje Nederlandse gezelligheid één keer per jaar is natuurlijk hartstikke leuk."

Snacks halen

Eén keer per jaar, je hoort het goed. Want Daan hoeft André Hazes niet elke dag te horen. Met Hongaarse volksmuziek heeft hij zelfs nog minder. Wat hij eigenlijk doet is de Hollandse avond in Boedapest nieuw leven inblazen. "Vroeger, toen ik hier nog niet woonde, was er een Nederlands café in de stad die ook Hollandse avonden organiseerde. Dit wordt de eerste in zeven jaar. Volgende week ga ik nog een keer naar Nederland en dan neem ik Nederlandse snacks mee."

Even serieus

Tenslotte nog even een wat serieuzer onderwerp: de Hongaarse verkiezingen komend voorjaar. Grote vraag: ben je voor of tegen de zittende Hongaarse premier Viktor Orbán? Daan vertelt dat de oppositie is samengesmolten in een poging Orbán het nakijken te geven. "Het wordt dus voor of tegen Orbán stemmen. Die samensmelting is wel bijzonder: er zitten heel linkse partijen bij en partijen die nog conservatiever zijn dan Orbán. Er is een kansje om hem te verslaan. Dat is al lang geleden."

Luister hier naar het gesprek met Daan bij Zeeland komt huis:

Daan over de Hollandse avond