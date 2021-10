Godfried Roemeratoe probeert elke minuut te speeltijd te benutten bij Willem II

Met een lach op zijn gezicht komt Roemeratoe het stadion binnengelopen naar de plek waar het interview wordt gehouden. "Ha Zeeland", roept hij. Nu hij sinds een aantal weken voor Willem II speelt, is hij zelf ook weer een stuk vaker in zijn eigen provincie te vinden. "Ik vind het heerlijk. In iets meer dan een uur ben ik nu bij mijn familie. Ik ben een echte familieman. Ik heb twee kleine neefjes en nichtjes en ik ben daar graag."

Godfried is de jongste van vier broers. Twee van hen zijn geen onbekenden in het Zeeuwse amateurvoetbal. Renzo is op dit moment speler van GOES en Milton speelde jarenlang op een hoog niveau met VC Vlissingen. "Het gaat thuis niet alleen maar over voetbal, maar ik krijg wel eens advies van ze. Vaak na een wedstrijd zeggen ze wat ik beter kan en moet doen."

Meer speelminuten bij Willem II

Sinds de zomer van 2019 speelde Roemeratoe 45 keer namens FC Twente in de Eredivisie, maar dit seizoen leek hij op de reservebank te belanden. Dus koos hij voor de optie om verhuurd te worden aan Willem II in Tilburg. "Ik voelde me hier al snel op mijn gemak. We hebben een leuke groep en staf en iedereen is heel vriendelijk."

Godfried Roemeratoe aan de bal namens Willem II (foto: Orange Pictures)

Willem II draait goed in de Eredivisie. Maar ook hier lijkt het lastig voor Roemeratoe om op zijn eigen plek op het middenveld te kunnen spelen. Tot nu toe moet hij het doen met een aantal invalbeurten en een basisplek als rechtsback.

Toch antwoordt hij positief op de vraag of hij tevreden is over zijn speeltijd. "Ik ben tot nu toe tevreden. Ik weet dat ik niet de enige verdedigende middenvelder ben, maar op de momenten dat ik fit was, heb ik gewoon mijn speelminuten gekregen. Ik probeer elke minuut te pakken die ik kan. Of dat nou links, rechts of als aanvallende middenvelder is."

Aflopend contract

Roemeratoe is tot aan het einde van dit seizoen aan Willem II verhuurd en komende zomer loopt zijn contract bij FC Twente af. Het is belangrijk voor de middenvelder om een goed seizoen te draaien.

"Ik ben erg gefocust op mijzelf en ik kan niet in de toekomst kijken. Ik had ook niet verwacht dat ik hier in Tilburg zou staan. Ik probeer dit seizoen gewoon mijn best te doen om me te laten zien. Dan ben ik benieuwd wat er gaat komen."