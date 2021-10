Smaakateliers en klassieke muziek: de eerste coronacultuursubsidies zijn uitgedeeld

Gedeputeerde Anita Pijpelink (foto: omroep zeeland)

De regeling 'Samen in Zee' is de uiteindelijke vorm van het in 2020 opgerichte stimuleringsfonds voor cultuur. De provincie en de gemeenten legden samen 450.000 euro op tafel om vernieuwende en versterkende initiatieven te ondersteunen. Er werden 47 aanvragen ingediend, tien daarvan kregen bedragen variërend van 14.000 tot 50.000 euro.

De projecten zijn heel verschillend van aard. Van een festival met hoogwaardige klassieke muziek in Groede tot een schrijfproject en de combinatie van smaakateliers met geschiedenis en cultuur. Alle inschrijvingen werden door een onafhankelijke commissie onder leiding van Marina Polderman beoordeeld.

Zeeuwse Concertzaal kreeg 50.000 euro (foto: Stichting Kamermuziek Zeeland)

Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij dat er in relatief korte tijd tien projecten kunnen worden beloond met een subsidie. Ze is blij dat er naast de zelfstandige inschrijvers ook samenwerkingen zijn ontstaan die meedongen naar een bedrag. Het viel op dat voor een aantal inzendingen de tijd om een volledig plan in te dienen dat paste bij de regeling te kort was. Pijpelink wijst erop dat in 2022 nog een ronde komt, zodat eerder afgewezen plannen misschien een tweede kans kunnen krijgen.

