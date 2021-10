Ouwerkerk wil op voormalig voetbalveld scoren met duurzaamheid

Het verrommelde sportpark van Ouwerkerk moet een nieuwe toekomst krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Sportpark 't Eultje ligt er verlaten bij. Het opschot tiert welig rond de oude voetbalkantine, ramen zijn ingegooid. "De club is in 2018 opgeheven wegens een gebrek aan leden. Het park wordt door de gemeente nog maar mondjesmaat onderhouden en dan gaat het hard achteruit", zegt inwoner William Remeeus.

Hij behoort tot de klankbordgroep die mee heeft gedacht met de gemeente en de dorpsraad over een nieuwe bestemming voor het voetbalveld. Er ligt nu een concept waaruit ambitie spreekt.

Duurzame energie

Zo wordt gedacht aan een nieuwe, betonnen ijsbaan. "We hebben een ijsbaan op een camping anderhalve kilometer verderop. Het is beter als hij binnen het dorp komt te liggen. En we willen een betonnen ondergrond want dan bevriest hij veel sneller", licht Remeeus toe. De gemeente wil op het voetbalveld ook hoogstamfruitbomen planten om de biodiversiteit op het eiland te vergroten.

De kantine is constructief nog goed. De imkervereniging wil er haar intrek in nemen en verder wordt gesproken met het Instituut voor Natuureducatie, het IVN, over de inrichting van een voorlichtingscentrum rond biodiversiteit en duurzame energie.

In de voormalige kantine is ruimte voor imkers en een informatiecentrum over duurzaamheid (foto: Omroep Zeeland)

"Wij moeten van het aardgas af en krijgen te maken met de energietransitie", zegt Remeeus. "Dat vraagt om voorlichting en energiebedrijven moeten laten zien wat er mogelijk is. Waar we aan denken is dat ze rond het dorp met duurzame projecten beginnen om Ouwerkerk van elektriciteit te voorzien. Zo willen we het eerste energieneutrale dorp van Schouwen-Duiveland worden."

Starterswoningen

Inmiddels loopt er een subsidieaanvraag om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen laten verrichten. De verwachting is dat het onderzoek in de tweede helft van volgend jaar gereed zal zijn. "Als het haalbaar blijkt dan gaan we ermee aan de slag. Zo niet dan moeten we iets anders verzinnen", aldus Remeeus. "Het sportpark zou ook een prima locatie voor starterswoningen kunnen zijn."