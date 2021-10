180.000 euro voor nieuw uiterlijk raadszaal in Hulst

Het grote schilderij Gezicht op Hulst van Cornelis de Vos verhuist naar het nieuwe museum. In het stadhuis komt een replica te hangen.

De raadszaal van Hulst ondergaat een metamorfose. (foto: Omroep Hulst)

Het meubilair is dertig jaar en voor een deel twintig jaar oud en is nodig aan vervanging toe, vindt het college van burgemeester en wethouders. Vooral de publiekstoelen in allerlei kleurtjes zijn behoorlijk verschoten. Met nieuwe meubeltjes - voorzien van wielen - en een nieuwe indeling van de ruimte kan de raadszaal ook makkelijker en beter worden gebruikt voor digitale presentaties.

Dezelfde sfeer en charme

Eerst is nog gekeken of de bestaande tafels niet hergebruikt en wit gespoten konden worden, maar daar ziet het college vanaf. Het is de bedoeling dat de raadszaal dezelfde tafels, stoelen en kleurstelling krijgt als de commissie- annex collegekamer. Dat geldt ook voor het halletje, dat 'een leuke ontvangstruimte' moet worden. B en W willen zo een eenheid creëren tussen de ruimtes en ze 'dezelfde sfeer en charme' laten uitstralen. Ook kunnen de stoelen en tafels dan makkelijker uitgewisseld worden.

Zo komt de nieuwe raadszaal in Hulst eruit te zien. (foto: Gemeente Hulst)

Poefjes voor de kinderen

In de nieuwe tafels kunnen ook de snoeren worden weggewerkt. Per twee krijgen de tafels een stopcontact en usb-aansluiting.

De tafels blijven in dezelfde ronde opstelling staan, maar in het midden van de cirkel komen lage poefjes te staan. Die zorgen voor een speels effect. Kinderen mogen hier op gaan zitten, bijvoorbeeld bij huwelijken of informele bijeenkomsten.

Geen gezicht

Het is geen gezicht als op de vloerbedekking dan kleurverschillen en afdrukken van de oude tafels en stoelen te zien zijn en daarom stelt het college voor om ook het tapijt te vervangen.

Het schilderij Gezicht op Hulst gaat naar het museum. In de raadszaal komt een replica te hangen. (foto: Omroep Hulst)

Vorig jaar is de raadszaal al voorzien van camera's, een geluidsinstallatie en een ringleiding voor online bijeenkomsten en vergaderingen. Publiek kan daardoor thuis meeluisteren. Nu wordt nog wel de ventilatie verbeterd en de beamer in het plafond weggewerkt. De verlichting in de raadszaal is nog goed; die kan blijven hangen.

De totale verbouwing kost 180.000 euro. De verhuizing van het schilderij Gezicht op Hulst en het maken van een replica van het schilderij zijn niet inbegrepen. Die zitten in het verbouwingsbudget voor het museum.

De commissie Algemene en bestuurlijke zaken bespreekt de inrichting van de raadszaal maandag 1 november.