Messen, nepvuurwapens en een bijl; Zeeuwse jongeren leveren zeventig wapens in

De totale opbrengst van het district Zeeland-West-Brabant (foto: Politie Zeeland)

Op de bureaus stonden kliko's waar jongeren hun wapens in konden 'droppen'. De actie was vooral gericht op het inleveren van messen. Niettemin zijn ook andere wapens naar de politie gebracht, zoals een alarmpistool. handvuurwapen en geweer.

Ingeleverde wapens

Wapen Aantal Mes 41 Stiletto 1 Vlindermes 3 Dolk 2 Kapmes 1 Bijl 1 Katapult 1 Nepvuurwapen 12 Alarmpistool 4 Lucht-, gas- en veerdrukwapen 2 Handvuurwapen 1 Geweer 1

De politie Zeeland-West-Brabant is dik tevreden over de opbrengst. In het hele district zijn 460 wapens ingeleverd, waaronder 26 vuurwapens. "We wilden zoveel mogelijk wapens van de straat, daar hebben we het voor gedaan en met succes", zegt politiechef Gerda van Leeuwen, die spreekt over een mogelijk vervolg. "We blijven ons focussen op het gebruik van wapens onder jongeren en het aantal vuurwapens wat in de omloop is."