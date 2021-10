Piloot die in Westerschelde stortte: 'Motor hield ermee op en de oever kon ik niet meer bereiken'

De oever kon hij niet meer bereiken en dus wist Henny dat hij zich moest voorbereiden op een landing op het water. "Je weet dan vrijwel zeker dat je over de kop gaat. Het spookt even door je hoofd, of het goed gaat aflopen, maar je bent vooral bezig om alle handelingen goed uit te voeren", zegt hij.

Over de kop

Toen hij het water raakte, sloeg zijn toestel inderdaad over de kop en kwam hij zelf met zijn hoofd onder water terecht. "Ik heb meteen mijn gordel los geklikt. Dat is een routine geworden en verrassend snel was ik uit het vliegtuig. Het scheelt dat ik een open cockpit heb. Daarna heb ik mij aan het vliegtuig vast kunnen houden tot er hulp was."

Op het moment dat zijn motor niet meer aan wilde besloot hij richting twee zeilbootjes te vliegen. "Die konden alarm slaan. Daardoor was Rijkswaterstaat er heel snel. Ze hebben mij aan boord gehaald en een lijn aan het vliegtuig gehangen, zodat het niet kon zinken. Geweldige bemanning. Samen zijn we naar de haven gegaan om het vliegtuig te bergen."

Het sportvliegtuigje een dag na de crash op de kade in Hansweert (foto: Omroep Zeeland)

Op de kade is het vliegtuigje deels uit elkaar gehaald, zodat de luchtvaartpolitie hem mee kon nemen voor verder onderzoek. "Eind deze maand wordt hij vrijgegeven. Ik ben alsmaar aan het denken wat het geweest kan zijn. Ik denk zelf een brandstofprobleem."

'Het had anders af kunnen lopen'

Ook al ziet het er nog redelijk uit, het toestel kan als verloren worden beschouwd. "Dat is heel pijnlijk. Maar ik kan het alleen maar pijnlijk vinden omdat ik het nog na kan vertellen. Als ik met mijn hoofd ergens tegenaan was geklapt had het heel anders af kunnen lopen."

Twee weken na het incident is de piloot - die al veertig jaar vliegt - voor het eerst weer terug op het vliegveld van Antwerpen, zijn thuisbasis. Op het vliegveld staan meerdere van zijn type vliegtuigen, een Stampe SV-4B, een zeventig jaar oud dubbeldekker vliegtuig dat gemaakt is in België. "Er zijn er niet veel meer van, dus elk toestel dat verloren gaat is erg spijtig."

Niet bang

Over opnieuw de lucht in gaan, twijfelt hij geen moment. "Ik ben niet bang. Het vliegtuig was in augustus nog gekeurd en wat mij is overkomen is heel zeldzaam, ik heb het nog nooit gehoord. Ik heb veel geluk gehad en zal er zeker nog aan denken als ik weer boven de Westerschelde vlieg. Maar dat bakje koffie in Midden-Zeeland, dat ga ik binnenkort echt nog wel halen."