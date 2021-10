Skatebaan in Zierikzee weer vernield: 'Dit zijn geen gewone rotjes'

De vernielingen worden voornamelijk met vuurwerk aangebracht: "De jeugd is met vuurwerk aan het spelen. Ze steken het vuurwerk af op de attributen waar wij op skaten en zorgen zo dat er grote kraters in de baan komen. Het zijn ook geen gewone rotjes, maar het is echt zwaar illegaal vuurwerk", legt Den Boer uit.

Een diepe krater in de skatebaan van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De stichting repareert de baan keer op keer: "We geven iedere zondag skateles op de baan. Als de baan kapot is, dan gaat dat niet. Daarnaast willen we ongelukken voorkomen want je kunt makkelijk een been breken door in een gat te staan. We zijn dus genoodzaakt om hem telkens weer te repareren", vertelt Rico de Jonge van de stichting.

Een groot gat in de skatebaan (foto: Omroep Zeeland)

De oplossing voor het probleem is volgens de skaters simpel: "Er moeten camera's opgehangen worden en de politie moet vaker patrouilleren rond de baan. Dat zou al veel schelen", stelt Den Boer.

Vandalen zijn hartstikke welkom om te skaten

De Jonge nodigt de vandalen uit om ook te komen skaten: "Dan hebben ze een hobby en hoeven ze niks meer te vernielen. Ook al weten we dat zij het gedaan hebben, ze zijn nog steeds hartstikke welkom. Ze doen het waarschijnlijk ook om stoer te doen of mee te lopen, dus misschien is het niet zo'n bewuste keuze. Ze kunnen naar ons toekomen en lekker hier skaten."