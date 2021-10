Wat gebeurt er straks met onze Zeeuwse grond? Provincie laat iedereen meedenken

Het mag dan niet al te opwindend klinken, toch heeft het grondbeleid grote impact op ons dagelijkse leven, volgens gedeputeerde Dick van der Velde: "We willen de natuur in stand houden of uitbreiden. Daar is grond voor nodig. Als we nieuwe wegen aan willen leggen, dan hebben we daar grond voor nodig. Om de landbouw duurzaam voort te kunnen zetten hebben we grond nodig."

Het grondbeleid maakt deel uit van de Zeeuwse Omgevingsvisie waarin al het beleid over onder andere wonen, klimaat, en duurzaamheid wordt vastgelegd: Waar gaan we bouwen? Gaat dat dan ten koste van landbouwgrond of moet er juist meer ruimte voor de boeren komen?

Landbouw, marktwerking en hun rol bij de ruimtecrisis

De podcastserie Van wie is Zeeland moet mensen duidelijk gaan maken waar het grondbeleid over gaat, ze bewust maken van wat zij daar mee te maken hebben en wat ze kunnen doen om daaraan een bijdrage te leveren.

De eerste aflevering is al geplaatst op de website van de provincie en gaat over de landbouw, marktwerking en hun rol bij de ruimtecrisis. Ook is er een filmpje op de site te zien dat de bedoeling van het project duidelijk maakt.

Still uit voorlichtingsfilmpje provincie (foto: Provincie Zeeland)

Wanneer mensen geïnspireerd zijn na het luisteren van de podcast, kunnen die hun mening geven over wat te doen met de Zeeuwse grond door een mail te sturen naar de provincie.

Op 10 december 2021 organiseert de provincie dan een bijeenkomst ter afsluiting. "Daar gaan we alles samengevat nog een keer doornemen", zegt Dick van der Velde. "En horen we of we op de goede weg zijn, of dat we het misschien heel anders moeten doen."

Dan volgt er in mei 2022 een voorstel naar Provinciale Staten. Die zullen dan uiteindelijk een beslissing moeten nemen en het grondbeleid vaststellen.