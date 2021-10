Gemoederen lopen hoog op na afgekeurde winnende treffer Kloetinge

Valentijn van Keulen was doeltreffend tegen Neptunus-Schiebroek (foto: Ron Quinten)

Kloetinge schoot uit de startblokken. Dano Lourens bekroonde zijn eerste basisplaats direct met een doelpunt. Kyle Doesburg gaf de voorzet en Lourens werkte hem binnen. Een kwartier later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Valentijn van Keulen schoot de bal laag binnen en bracht zijn ploeg op 2-0. Kloetinge ging nog voor rust op jacht naar meer doelpunten, maar Jeremy Hubregtse en opnieuw Lourens kregen de bal er niet in.

Aansluitingstreffer

Kloetinge begon slordig aan de tweede helft, wat direct na rust de aansluitingstreffer betekende. Karam Bensedjed omspeelde met een simpele beweging Mitchell Braafhart, nadat een vlagsignaal voor buitenspel werd genegeerd. Kloetinge ging steeds slordiger spelen en de bezoekers geloofden nog in een resultaat. Invaller Mariano de Groot was heel dicht bij 2-2, maar Braafhart wist de bal nog net op de paal te tikken. Aan de andere kant kreeg Doesburg een mogelijkheid om de wedstrijd op slot te gooien maar zijn kopbal belandde in de handen van de keeper.

Deksel op de neus

De zege was binnen handbereik voor Kloetinge maar vlak voor tijd kwam Neptunus-Schiebroek alsnog op 2-2 via een rake vrije trap van Stefan van Driest. Ver in de blessuretijd leek Reguillo Vandepitte Kloetinge alsnog aan de zege te helpen, maar zijn treffer uit een vrije trap werd afgekeurd. Scheidsrechter Nurettin Eren uit Vleuten zag dat Jarreau Manuhuwa in de muur van Neptunus-Schiebroek ging staan en dat mag niet. Daarom keurde de arbiter de kanonskogel van Vandepitte af.

Vechtpartij

Na de afgekeurde goal en ook na het laatste fluitsignaal gingen verschillende spelers en begeleiders van beide ploegen met elkaar op de vuist. Doelman Mitchell Braafhart van Kloetinge kreeg een kopstoot. De schiedsrechter trok geen rode kaarten, maar gaf wel aan een rapport op te gaan maken. Aan de eindstand van 2-2 zal dat niets meer veranderen.

Scoreverloop

1-0 Dano Lourens (3)

2-0 Valentijn van Keulen (17)

2-1 Karam Bensedjed (47)

2-2 Stefan van Driest (87)

Opstelling

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jarreau Manuhuwa, Rico van Nielen, Reguillo Vandepitte, Roy Mulder, Tim de Winter, Jeremy Hubregtse (Jefry Dijkstra/71), Dano Lourens, Valentijn van Keulen (Jop Dekker/77), Kyle Doesburg (Thomas de Rijke/84)