Nancy van de Ven eindigt als tweede bij wereldkampioenschap motorcross

Nancy van de Ven eindigt als tweede bij het wereldkampioenschap motorcross (foto: oz)

Van de Ven had voorafgaand deze wedstrijd een achterstand van achtentwintig punten op Duncan en wist dat de eindoverwinning een lastig karwei zou worden. In de eerste manche finishte ze als tweede achter de Duitse Larissa Papenmeier, maar voor Duncan. In de tweede manche was Duncan echter een klasse apart en had ze op de meet een flinke voorsprong op Papenmeier en Van de Ven.

Van drie naar twee in eindstand

Omdat de Italiaanse Kiara Fontanesi in eigen land een mindere dag kende, nam Van de Ven haar positie over in de rangschikking. Daardoor eindigde de Vlissingse na vijf wedstrijden als tweede achter Duncan.