Borsele bruist van cultuur tijdens eerste editie van 'Cultuur uit de Zak'

De organisatie vond het hoog tijd voor een nieuw festival na de coronatijd: "Wij praten met mensen die de afgelopen anderhalf jaar heel weinig hebben kunnen doen, bijvoorbeeld kleine orkesten die niet bij elkaar kunnen komen. Je merkt dat die mensen daar echt ongelukkig over zijn en dat die heel graag weer wat willen gaan doen", legt Dook Noij van de Culturele Raad Borsele uit.

Schroom

Toch ziet hij ook schroom bij de kunstenaars en bezoekers: "Kunstenaars zijn het niet meer gewend om hun werk te tonen en bezoekers zijn het niet meer gewend om te zeggen: 'Goh, we gaan vanavond naar een concert of optreden'. Misschien is het ook wel een beetje ontwenning. Ze zijn niet echt bang, maar ze moeten even over een drempeltje heen. Met dit festival willen we daarbij helpen. Omdat het heel lokaal is, is de drempel niet hoog."

Kunstenaar Michael Vijverberg met zijn glaskunst (foto: Omroep Zeeland)

En dat is te merken. Het festival trekt veel lokale bezoekers die komen kijken, kletsen of kopen: "Ik heb nog niks verkocht," vertelt glaskunstenaar Michael Vijververg uit Heinkenszand. "Maar dat geeft niet. Als mensen het mooi vinden en leuk vinden, dan ben ik al rijk genoeg. Eerlijk waar."

Vijvers en bergen

Aan inspiratie voor zijn kunst heeft Vijverberg in ieder geval geen gebrek: "Ik heb familie die Van den Berg heet, nou dan ga je bergen maken en dan heb je een leuk cadeau." Toch heeft hij zijn eigen achternaam nog niet gebruikt in z'n kunst: "Nee, ik heb nog geen vijvers en bergen erin verwerkt", zegt hij lachend.